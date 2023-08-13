الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أسعار البقوليات اليوم الأحد 13-8-2023 في الدقهلية

البقوليات، فيتو
البقوليات، فيتو

أسعار البقوليات، تواصل أسعار البقوليات في محافظة الدقهلية اليوم الأحد الاستقرار بجميع منافذ البيع ومحلات العطارة على مستوى المحافظة.

وتقدم فيتو أسعار السلع الغذائية تلبية لرغبة المواطنين بالبحث عن أسعار السلع. 

وتنوعت الأسعار حسب الحجم في المحلات التجارية على النحو الآتي:

أسعار العدس

-سعر العدس المعبأ 500 جرام بمنافذ التموين 12 جنيها.

-وسعر الكيلو بمحلات العطارة من 48 إلى 60 جنيها، في المحلات التجارية الخاصة.

Advertisements

أسعار البقوليات

-سعر الحمص في المحلات التجارية الخاصة، حبة صغيرة 44 جنيها.

-الحمص الحبة الكبيرة من 47 جنيها إلى 50 جنيهًا.

-سعر ذرة الفيشار 48 إلى 50 جنيها.

-سعر اللوبيا بلغ  50 إلى 60 جنيها.

-سعر الفاصوليا البيضاء من 58 جنيها إلى 68 جنيها.

أسعار البقوليات اليوم

- سعر الفول المدمس المعبأ 500 جرام بمنافذ التموين 8 جنيهات.

-سعر كيلو الفول المدمس في المحلات التجارية الخاصة من 26 إلى 33 جنيها.

-سعر لتر اللبن زنة 450 بلغ سعره 32 جنيها، وزنة 900 بلغ 42 جنيها.

أسعار المكرونة في أسواق الدقهلية

سعر المكرونة المعبأ 800 جرام، بمنافذ التموين 10.5 جنيه.

مكرونة داندى 300 جرام بسعر 7 جنيهات.

ريجاتا مكرونة 400 جرام بسعر 12 جنيها.

إيطاليانو مكرونة 400 جرام بسعر 12 جنيها.

الملكة مكرونة 400 جرام بسعر 10 جنيهات.

مكرونة مصرية 500 بسعر 14 جنيها.

سعر مكرونة 350 جراما بسعر 9 جنيهات.

عواد مكرونة كيلو 22 جنيها.

الملكة مكرونة كيلو 23 جنيها.

الكيس 800 جرام بسعر 17.75 جنيه في المحلات الخاصة.

بينما 400 جرام تباع في المحلات التجارية بسعر 10.5 جنيه.

والكيس 350 جراما يباع بسعر 6.75 جنيه.

- سعر كيلو المكرونة ولسان العصفور والشعرية الفاخر في المحلات التجارية بلغ من 18 إلى 25 جنيها.

أسعار الذهب تشتعل الآن، المؤشر المحلي مساء اليوم السبت 12/8/2023

شعبة قطع غيار السيارات: ارتفاع مستمر فى الأسعار

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

اسعار البقوليات اليوم أسعار السلع الغذائية أسعار البقوليات الفاصوليا البيضاء المحلات التجارية شعبة قطع غيار السيارات محافظة الدقهلية اليوم

مواد متعلقة

أسعار الذهب تشتعل الآن، المؤشر المحلي مساء اليوم السبت 12/8/2023

أسعار العدس مساء اليوم السبت 12-8-2023 في الأسواق

أسعار الفاكهة اليوم، 8 جنيهات ارتفاعًا في سعر مانجو فونس بسوق العبور

سؤال برلماني عن سياسة الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار

الأكثر قراءة

المساكنة، مشاهير الفنانين يفضلونها عن الزواج الشرعي..ولماذا أعلن سعد رمضان ندمه على خوض التجربة؟

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأحد 13-8-2023 في الأسواق

محمد شريف يرفض تمديد عقده مع الأهلي ويقترب من الرحيل

بدء أولى جلسات محاكمة معلم بتهمة ابتزاز موظفة في العياط

مستجدات دعم مصر للقضية الفلسطينية وملفات القمة الثلاثية بالعلمين

موعد مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا

محمد محيي وحميد الشاعري أبرزهم، تعرف على النجوم المشاركين فى حفل كاسيت 90 بجدة

كيف دمرت الحرائق بلدة تاريخية في هاواي؟

Advertisements

منوعات

المزيد

تحدث من 20 إلى 30 عاما، عواصف عملاقة في زحل تشبه أعاصير الأرض

اكتشاف طفيليات عمرها 200 مليون سنة

إيطاليا ترفض استضافة النزال، ماسك Vs زوكربيرج

السجن 15 عاما لمسئولين عن مجزرة عمرها 35 عامًا في بيرو

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأحد 13-8-2023 بالأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 13-8-2023

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأحد 13-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

طرد الفرنسيين وشبهوه بجيفارا القارة.. إبراهيم تراوري أصغر قائد أفريقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

كم عدد آيات البكاء في القرآن الكريم؟

تفسير حلم السحاب في المنام وعلاقته بالغربة والأزمات والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية