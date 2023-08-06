الأحد 06 أغسطس 2023
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اقتصاد

شعبة قطع غيار السيارات: ارتفاع مستمر فى الأسعار

قطع غيار السيارات،فيتو
قطع غيار السيارات،فيتو

قال محمد جابر، عضو شعبة قطع غيار السيارات، إن أسعار قطع الغيار تواصل الارتفاع المستمر، متأثرة بالتغيرات التى تحدث داخل السوق المحلى من زيادة رفع سعر الفائدة بنسبة تصل نحو 1%، وغيره من الأزمات ساهمت فى ارتفاع اسعار قطع الغيار بشكل مستمر يصعب تراجعها خلال الفترة الحالية.

 

ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات 

وأوضح محمد جابر، أن التعامل في الاستيراد يتم بالعملة الاجنبية، لذا تتغير اسعار قطع غيار السيارات بشكل مستمر فى الوقت الحالى لعدم استقرار السوق خاصة مع زيادة الطلب ونقص المعروض داخل المراكز، لافتآ إلى أن  قطع الغيار لم تشهد تراجع في المبيعات لأن السيارات تحتاج بصفة دورية إلى صيانات وإذا حدث عطل في السيارة يعطل المستهلك أيضا لذلك يحرص المستهلك على إجراء الصيانات الأساسية على عكس السنوات الماضية كان المستهلك يجري الصيانات الدورية بشكل مستمر لكن مع أزمة ارتفاع الأسعار أصبحت الصيانة تقتصر على الأساسيات فقط  التي تمنع الأعطال المفاجئة.

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نسب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات 


وعلق عضو شعبة قطع الغيار، على الركود الذي يشهده سوق التوفيقية المتخصص فى بيع قطع غيار السيارات قائلا:" إن قطع الغيار شهد ارتفاع كبير يصل إلى 300% عن الأعوام الماضية، مع استمرار طلب المستهلك على شراء قطع الغيار الأساسية لقيادة السيارات.


وأكد عضو شعبة قطع الغيار، على أن هناك تفاوتا كبيرا في أسعار قطع غيار السيارات، ويرجع ذلك الأمر بسبب الجودة التى تختلف من تاجر لآخر، على سبيل المثال تيل الفرامل يختلف سعره من بسبب جودة ومدى حملته فهناك تيل مخصص للنقل وآخر الملاكى وآخر لأتوبيسات النقل العام، وتعد طرق التفرقة بينهم على طريقة الاستخدام وليس الكيلومترات

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