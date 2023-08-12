السبت 12 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الذهب تشتعل الآن، المؤشر المحلي مساء اليوم السبت 12/8/2023

مؤشر الذهب محليا،
مؤشر الذهب محليا، فيتو

شهد سوق الذهب محليًّا ارتفاعًا شديدًا فى أسعار الذهب اليوم في مصر، حيث ارتفعت  أسعار الذهب مساء اليوم السبت داخل الأسواق المحلية، وترصد "فيتو" لحظيًّا مؤشر الذهب المحلي بالسوق المصري على مدار الساعة وفقا لآخر تحديث لها اليوم السبت 12/8/2023.

 

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب اليوم السبت، مؤشر الذهب عالميا 12-8-2023

 

مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

يمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب اليوم هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب  يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام، وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنـــــــا.

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أسعار الذهب اليوم السبت محليا في الأسواق 

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2657.25 جنيه للشراء و2685.75 جنيه للبيع. 

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18600 جنيه للشراء و18800 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 1945.70  دولارًا أمريكيًّا.

 

ماذا حدث فى اجتماع البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة؟

لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري، قررت سابقًا في اجتماعها الخميس الماضي الموافـــق 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%)  ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

 

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