أخبار الفن اليوم.. نادين نجيم تهاجم شخصًا وتهدده بنفس مصير طليقها.. محمد رمضان: من الممكن تأجيل جعفر العمدة 2 إلى رمضان 2025

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي

فاجأت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، جمهورها بهجومها علي مواطنها شربل الأسمر، صاحب حساب "شربليتا"، واتهمته بفبركة خبر يتعلق بقضية خلافية بينها وبين زوجها السابق هادي الأسمر.

في هذا السياق، كان شربل قد زعم عبر حسابه "شربليتا"، في (X – تويتر سابقا) أن نادين توجهت إلى المحكمة أمس الجمعة بصفة مدّعى عليها من قبل زوجها السابق، لإنهاء ما وصفه بـ"المهزلة التي تقترفها ضده على وسائل التواصل الاجتماعي".

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واتهم نادين نجيم بأنها "شنت على زوجها حربا عبر حساباتها الخاصة ومن خلال إحدى الصفحات التابعة لنضال الأحمدية التي دأبت على التشهير به علنا".

تحدث الفنان محمد رمضان عن الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، الذي من المفترض أن يشارك في موسم دراما رمضان المقبل، بعد نجاح الجزء الأول، مؤكدًا أنه من الممكن أن يؤجل الجزء الثاني إلي رمضان 2025

تأجيل الجزء الثاني لجعفر العمدة

وقال محمد رمضان في لقاء له على هامش حفله أمس بالرياض: شغالين على جعفر العمدة الجزء الثاني ولكن لسه لم نحسم موعد طرحه، سواء في رمضان 2024 أو رمضان 2025، احتمال آخد بريك سنة في 2024 والمسلسل ينزل 2025، واحتمال أيضا ما اخدش بريك وهيكون الموضوع قاسي شوية عليا.

يواصل أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو بقيادة محمد سامي، تصوير المشاهد الداخلية للعمل بأحد الأستوديوهات بالقاهرة، حيث اعد المخرج محمد سامي جدول زمني مكثف للإنتهاء من تصوير المسلسل بشكل كامل في شهرين فقط، خاصة أن المسلسل يتكون من 15 حلقة فقط.

ووضع محمد سامي ذلك الجدول رغم صعوبته حتي يستطيع تصوير الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة الذي من المفترض أن يشارك في الموسم الرمضاني المقبل، قبل ان تكون هناك بعض الآراء بتأجيل المسلسل إلي عام 2025

كشف الفنان القدير رشوان توفيق، صحة ما نشرته ابنته هبة نقلا عنه بأنه أبلغها باقتراب الأجل ورحيله عن عالمنا.

مروجو شائعة رشوان توفيق

وقال الفنان رشوان توفيق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"الإرهابيين من زمان بيطلعوا على إني توفيت ورحلت عن الدنيا".

انتهى الفنان إسماعيل فرغلي من تصوير مشاهده بمسلسل الليلة كبيرة الذي يشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

وأعرب فرغلي عن سعادته البالغة بالمشاركة في العمل الذي قال عنه أنه غني بالمواقف الكوميدية المختلفة التي يفتقدها الجمهور المصري والعربي منذ فترة.

ورفض فرغلي الإفصاح عن تفاصيل الشخصية التي يقدمها واكتفى بوصفها أنها ستكون مفاجأة لجمهوره ومحبيه، وتمنى فرغلي أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا خاصة وأن هناك جهدًا مبذولًا من كافة صناع العمل على مستوى التأليف والإخراج والتصوير والديكور والإنتاج.

انتهى المطرب " أبو " من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "فارق ع الكل" وهى الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم ألبومه الأول الجديد، وهى أيضا ثالث أغنية من الألبوم، من المقرر طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والمنصات الرقمية الموسيقية، ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة خلال الأيام المقبلة.

و نشر أبو مقطعا من الأغنية على حسابه الشخصي على موقع "الفيسبوك" وظهر بــــ لوك جديد ويقول فيه: "فارق ع الكل ومتنجم.. جمالك لأ مش متحجم.. عمال بيزيد يوم فى التانى.. وعندك رقة انا مدمنها.. رومانسية بدوب أنا منها.. مفيش حاجة فيك أنا مش شدانى".. يذكر أن البوم "فارق ع الكل"، من إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر، ويقدم أبو من خلاله مجموعة متنوعة من الأغنيات

أكد الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح أن الفنان خالد الصاوي لا يعد ممثلا فقط، لكنه عمل شاعرا، وكاتبا ومخرجا مسرحيا، قائلا: "لما احنا كإدارة المهرجان تواصنا معاه عشان نبلغه بتكريم المهرجان فرح جدا جدا.. لأن المسرح بالنسبة له نقطة فارقة في حياته الفنية".