رشوان توفيق عن شائعة وفاته: يارب اجعل أسعد لحظاتي يوم لقائك (فيديو)

رشوان توفيق، كشف الفنان القدير رشوان توفيق، صحة ما نشرته ابنته هبة نقلا عنه بأنه أبلغها باقتراب الأجل ورحيله عن عالمنا.

مروجو شائعة رشوان توفيق

وقال الفنان رشوان توفيق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"الإرهابيين من زمان بيطلعوا على إني توفيت ورحلت عن الدنيا".



سيرة ومسيرة رشوان توفيق

وأضاف:"احنا بنتشعبط في الرحمن وكلنا هنموت وفي صلاتي اقول يارب اجعل اسعد لحظات خلقي يوم لقائك، مسألة شائعة وفاتي مش عارف ليه ولكن احنا عمرنا مفيهوش أي حاجة فيها خروج عن الدين أو الأخلاق".

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هبة رشوان توفيق

ولفت:"هبة رشوان ابنتي شايلة همي ومسئوليتي ومتعلقة بيا منذ ان كانت طفلة وربنا يعطيها الصحة والسعد والهنا".

رشوان توفيق، في وقت سابق، طمأن الفنان رشوان توفيق الجمهور على حالته الصحية، وذلك بعد بعد تداول شائعات مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم تدهور حالته الصحة الأمر الذي أثار قلق الجمهور.

وقال الفنان رشوان توفيق في تصريح خاص لـ"فيتو" إنه بصحة جيدة ولا يعاني من أي شيء، متمنيا الرضا من الله.

وأضاف: "بشكر ربنا على كثرة النعم اللي أنا فيها وربنا يرضى على الجميع ويسامحنا لو مقصرين".

وفي سياق آخر، قالت هبة رشوان توفيق ابنة الفنان رشوان توفيق إن الأسرة غير قادرة على الوصول لشقيقتها آية لحل الأزمة مع والدها، وذلك بعد رفض الدعوى التي طالبت فيها “آية” بإلغاء عقد بيع والدها فيلا بمدينة 6 أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة وحفيدته.

وقالت هبة رشوان توفيق في تصريح سابق لـ"فيتو": “محدش عارف يوصل لشقيقتي آية نهائيا لأنها لا ترد علي الاتصالات الهاتفية”، متابعة: “مش بترد على حد خالص ولا قريب ولا غريب من ساعة ما القضية كانت شغالة”.

رشوان توفيق يشيد بالقضاء المصري

وأشاد الفنان رشوان توفيق، بحكم محكمة استئناف عال جنوب القاهرة برفض استئناف ابنة آية رشوان توفيق، على الحكم الصادر برفض الدعوى التي طالبت فيها بإلغاء عقد بيع والدها فيلا بمدينة 6 أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة وحفيدته؛ بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها.

وتحدث رشوان توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، باكيًا حيث أبدى ثقته بأنه بين يدي قضاء مصري عادل، مؤكدًا أنه اشترى شهادات ادخار باسم بنتيه؛ حتى يُمكن لزوجته الراحلة أن تعيش من فوائدهم.

وأضاف الفنان رشوان توفيق، أنه يعيش على أموال نجلته هبة ومعاشه الحكومي، مؤكدًا أن الفيلا التي يوجد عليها خلاف من ماله الخاص، مضيفًا: «عملت كل ده علشان أحمي آية من القوة العليا اللي عاوزاها تتنازل عن الفيلا لابنها؛ أنا بحمي آية، وربنا جعل القضاء يحميني كمان».

وأكد رشوان توفيق، أن زوجته كافحت معه لمدة 62 عامًا، وعقب وفاتها كان يعيش من أموال الفائدة من شهادات الادخار، مؤكدًا أنه استطاع جعل آية تقوم بالإمضاء بأن هذه الشهادات ملك له.