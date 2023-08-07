الإثنين 07 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

محمد طعيمة بشخصيتين في مسلسل "الليلة كبيرة"

محمد طعيمة، فيتو
محمد طعيمة، فيتو

اقترب الفنان محمد طعيمة من الانتهاء من تصوير مشاهد مسلسله الجديد الليلة كبيرة الذي يشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

 

ويظهر طعيمة في العمل بشخصيتين من بينهم شخصية سيدة يجسدها في إطار كوميدي، كما نالت مشاهد محمد طعيمة في العمل إعجاب كافة المتواجدين بموقع التصوير، حتى أن أبطال المسلسل أشادوا بموهبته المميزة.

 

يشار إلى أن مسلسل الليلة كبيرة من تأليف ورشة حروف (إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض) ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم واسماعيل فرغلى ومها احمد ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت واحمد التهامي ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمد حزين ومراد فكري صادق ونشوى بلال وساندي مراد ومنى جاد وهشام شرف ومحمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن واخراج وسام المدني.

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محمد طعيمة الليلة كبيرة مسلسل الليلة كبيرة

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