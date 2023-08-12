أبو ينتهي من تسجيل أغنية فارق ع الكل استعدادًا لطرحها

انتهى المطرب " أبو " من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "فارق ع الكل" وهى الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم ألبومه الأول الجديد، وهى أيضا ثالث أغنية من الألبوم، من المقرر طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والمنصات الرقمية الموسيقية، ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة خلال الأيام المقبلة.

و نشر أبو مقطعا من الأغنية على حسابه الشخصي على موقع "الفيسبوك" وظهر بــــ لوك جديد ويقول فيه: "فارق ع الكل ومتنجم.. جمالك لأ مش متحجم.. عمال بيزيد يوم فى التانى.. وعندك رقة انا مدمنها.. رومانسية بدوب أنا منها.. مفيش حاجة فيك أنا مش شدانى".. يذكر أن البوم "فارق ع الكل"، من إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر، ويقدم أبو من خلاله مجموعة متنوعة من الأغنيات

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وأطلق المطرب "أبو" أغنية "هوليلا"، وهي باكورة أغنيات ألبومه الأول "فارق ع الكل"

كان "أبو" قد أطلق العديد من الأغنيات الفردية الناجحة خلال السنوات الأخيرة، فيما يعد "فارق ع الكل" هو ألبومه الأول.

أغنية هوليلا

إطلاق أغنية "هوليلا" جاء خلال حفل كبير جمع "أبو" بالعديد من أصدقاءه الفنانين وكذلك مجموعة من الشخصيات العامة، من بينهم المهندس نجيب ساويرس، الفنانة نيللي كريم، الفنان هشام ماجد، الإعلامية جاسمين طه زكي، الفنانة جومانا مراد، الفنانة سلمى أبو ضيف، المنتج طارق الجنايني، الإعلامية إنجي علي، الفنانة رزان مغربي، والإعلامية مريم أمين، الذين شاركوه الاحتفال بإطلاق الأغنية والإعلان عن الألبوم.

أغنية "هوليلا" كلمات أبو ومحمد الشافعي، ألحان د.طارق نديم، توزيع هادز، ومن إنتاج شركة "جاما" محمد جابر، المسئولة عن إنتاج الألبوم بشكل كامل تأكيدا للتعاون المثمر والمستمر بين جابر وأبو منذ 2019.

وجاءت بعض كلمات الأغنية كالتالي:

والليلة هنعمل هوليلا

طبلة ومزازيك وسط العيلة

ده مفيش إحساس في الدنيا أحلى

من إحساسي لما معاكي ببقى

الليله أنا هسرق ليكي نجمة

وأتحايل بس عنيكي ترضى