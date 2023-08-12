محمد رمضان: من الممكن تأجيل جعفر العمدة 2 إلى رمضان 2025

تحدث الفنان محمد رمضان عن الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، الذي من المفترض أن يشارك في موسم دراما رمضان المقبل، بعد نجاح الجزء الأول، مؤكدًا أنه من الممكن أن يؤجل الجزء الثاني إلي رمضان 2025

تأجيل الجزء الثاني لجعفر العمدة

وقال محمد رمضان في لقاء له على هامش حفله أمس بالرياض: شغالين على جعفر العمدة الجزء الثاني ولكن لسه لم نحسم موعد طرحه، سواء في رمضان 2024 أو رمضان 2025، احتمال آخد بريك سنة في 2024 والمسلسل ينزل 2025، واحتمال أيضا ما اخدش بريك وهيكون الموضوع قاسي شوية عليا.

Advertisements

ويبدو أن هناك بعض الأمور التي من الممكن ان تتسبب في تأجيل مشروع الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، ومن بينها انشغال الفنانة هالة صدقي وارتباطها بعمل درامي خليجي والذي سوف يصور خارج مصر، كما أن المخرج محمد سامي مشغول حاليا بكتابة وتصوير مسلسل نعمة الافوكاتو الذي سوف يشارك في سباق دراما رمضان المقبل.

ومن المفترض أن يكون هناك قرار حسام خلال الأيام القليلة المقبلة بشان الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، حتي يتمكن ابطاله من معرفة خطتهم، ما إذا كانوا سوف يشاركون في بطولته هذا العام او التعاقد علي أعمال درامية أخرى في حالة تأجيله لمدة عام آخر.

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان ومي كساب واحمد فهيم وهالة صدقي وتأليف وإخراج محمد سامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.