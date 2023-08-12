السبت 12 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

محمد رمضان: من الممكن تأجيل جعفر العمدة 2 إلى رمضان 2025

جعفر العمدة، فيتو
جعفر العمدة، فيتو

تحدث الفنان محمد رمضان عن الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، الذي من المفترض أن يشارك في موسم دراما رمضان المقبل، بعد نجاح الجزء الأول، مؤكدًا أنه من الممكن أن يؤجل الجزء الثاني إلي رمضان 2025 

 

تأجيل الجزء الثاني لجعفر العمدة

وقال محمد رمضان في لقاء له على هامش حفله أمس بالرياض: شغالين على جعفر العمدة الجزء الثاني ولكن لسه لم نحسم موعد طرحه، سواء في رمضان 2024 أو رمضان 2025، احتمال آخد بريك سنة في 2024 والمسلسل ينزل 2025، واحتمال أيضا ما اخدش بريك وهيكون الموضوع قاسي شوية عليا.

 

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ويبدو أن هناك بعض الأمور التي من الممكن ان تتسبب في تأجيل مشروع الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، ومن بينها انشغال الفنانة هالة صدقي وارتباطها بعمل درامي خليجي والذي سوف يصور خارج مصر، كما أن المخرج محمد سامي مشغول حاليا بكتابة وتصوير مسلسل نعمة الافوكاتو الذي سوف يشارك في سباق دراما رمضان المقبل.

 

ومن المفترض أن يكون هناك قرار حسام خلال الأيام القليلة المقبلة بشان الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، حتي يتمكن ابطاله من معرفة خطتهم، ما إذا كانوا سوف يشاركون في بطولته هذا العام او التعاقد علي أعمال درامية أخرى في حالة تأجيله لمدة عام آخر.

 

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان ومي كساب واحمد فهيم وهالة صدقي وتأليف وإخراج محمد سامي. 

 

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أبطال مسلسل جعفر العمدة محمد رمضان جعفر العمدة 2

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