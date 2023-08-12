السبت 12 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

إسماعيل فرغلي: كوميديا الليلة كبيرة مختلفة ودوري مفاجأة للجميع

إسماعيل فرغلي، فيتو
إسماعيل فرغلي، فيتو

انتهى الفنان إسماعيل فرغلي من تصوير مشاهده بمسلسل الليلة كبيرة الذي يشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

وأعرب فرغلي عن سعادته البالغة بالمشاركة في العمل الذي قال عنه أنه غني بالمواقف الكوميدية المختلفة التي يفتقدها الجمهور المصري والعربي منذ فترة.

 

ورفض فرغلي الإفصاح عن تفاصيل الشخصية التي يقدمها واكتفى بوصفها أنها ستكون مفاجأة لجمهوره ومحبيه، وتمنى فرغلي أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا خاصة وأن هناك جهدًا مبذولًا من كافة صناع العمل على مستوى التأليف والإخراج والتصوير والديكور والإنتاج.

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من جانب آخر انضم الفنان عمرو عبد العزيز لقائمة ضيوف شرف مسلسل الليلة كبيرة الذي يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

 

تفاصيل ظهور عمرو عبد العزيز في مسلسل الليلة الكبيرة 

وظهر عمرو عبدالعزيز في كواليس العمل وهو يرتدي زي مهراجا هندي وقدم عدد من مشاهد العمل مع الفنانة هالة فاخر والفنان حجاج عبدالعظيم، ونال عمرو اشادات من كافة الموجودين بموقع التصوير.

 

أبطال مسلسل الليلة كبيرة

يشار إلي أن مسلسل الليلة كبيرة من تأليف ورشة حروف (إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض) ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبد العظيم وإسماعيل فرغلى ومها أحمد ومحمد طعيمة وعبد الرحمن ظاظا ولؤي شوكت وأحمد التهامي ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمد حزين ومراد فكري صادق ونشوى بلال وساندي مراد ومنى جاد وهشام شرف ومحمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن، وإخراج وسام المدني وإنتاج عوض ماهر ومحمد حراز.

 

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الليلة كبيرة مسلسل الليلة كبيرة اسماعيل فرغلي

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