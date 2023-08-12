محمد رياض: خالد الصاوي ليس ممثلا فقط والمسرح كان فارقا للغاية في مسيرته (فيديو وصور)

أكد الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح أن الفنان خالد الصاوي لا يعد ممثلا فقط، لكنه عمل شاعرا، وكاتبا ومخرجا مسرحيا، قائلا: "لما احنا كإدارة المهرجان تواصنا معاه عشان نبلغه بتكريم المهرجان فرح جدا جدا.. لأن المسرح بالنسبة له نقطة فارقة في حياته الفنية".

وأضاف "رياض" أن ما أسعد خالد الصاوي بشكل أكبر هو أنه يكرم باعتباره مخرجا مسرحيا وصانع فرقة مسرحية مهمة للغاية.. وهو اعتذر عن حضور تكريمه في حفل الافتتاح لظرف طارئ للغاية أخبرني به وكان حزينا للغاية لعدم تواجده معنا".

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ندوة مناقشة كتاب خالد الصاوي

جاء ذلك خلال ندوة مناقشة كتاب "خالد الصاوي" للكاتب والناقد محمد عبد الرحمن زغلول الصادر عن المهرجان القومي للمسرح، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات المهرجان القومي في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، حيث يعد خالد الصاوي أحد المكرمين هذا العام بالمهرجان.

ويحضر الندوة عدد من الفنانين والكتاب ومنهم الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والفنان ياسر صادق مدير المهرجان، والدكتور والمؤرخ المسرحي عمرو دوارة، ويدير الندوة الكاتب إبراهيم الحسيني.

المهرجان القومي للمسرح

ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

عروض المهرجان القومي للمسرح

ويتنافس في مسابقة العروض المسرحية هذا العام (37) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض

كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض.

أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص.