أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو يواصلون تصوير المشاهد الداخلية للعمل

يواصل أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو بقيادة محمد سامي، تصوير المشاهد الداخلية للعمل بأحد الأستوديوهات بالقاهرة، حيث اعد المخرج محمد سامي جدول زمني مكثف للإنتهاء من تصوير المسلسل بشكل كامل في شهرين فقط، خاصة أن المسلسل يتكون من 15 حلقة فقط.

ووضع محمد سامي ذلك الجدول رغم صعوبته حتي يستطيع تصوير الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة الذي من المفترض أن يشارك في الموسم الرمضاني المقبل، قبل ان تكون هناك بعض الآراء بتأجيل المسلسل إلي عام 2025

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احداث مسلسل نعمة الافوكاتو

تدور أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو في إطار اجتماعي، حيث تجسد مي عمر دور محامية اسمها نعمة، وتمر بالعديد من الأزمات خلال أحداث المسلسل.

يعد مسلسل نعمة الأفوكاتو، بطولة كل من مي عمر، أحمد زاهر، عماد زيادة، أروى جودة، طارق النهري، سامي مغاوي، سلوى عثمان، لبنى ونس، كمال أبورية، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف ومحمود غريب، إخراج محمد سامي.

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