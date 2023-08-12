السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو يواصلون تصوير المشاهد الداخلية للعمل

سامي ومي عمر
سامي ومي عمر

 

يواصل أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو بقيادة محمد سامي، تصوير المشاهد الداخلية للعمل بأحد الأستوديوهات بالقاهرة، حيث اعد المخرج محمد سامي جدول زمني مكثف للإنتهاء من تصوير المسلسل بشكل كامل في شهرين فقط، خاصة أن المسلسل يتكون من 15 حلقة فقط.

ووضع محمد سامي ذلك الجدول رغم صعوبته حتي يستطيع تصوير الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة الذي من المفترض أن يشارك في الموسم الرمضاني المقبل، قبل ان تكون هناك بعض الآراء بتأجيل المسلسل إلي عام 2025

Advertisements

 

احداث مسلسل نعمة الافوكاتو

تدور أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو في إطار اجتماعي، حيث تجسد مي عمر دور محامية اسمها نعمة، وتمر بالعديد من الأزمات خلال أحداث المسلسل.

 

يعد مسلسل نعمة الأفوكاتو، بطولة كل من مي عمر، أحمد زاهر، عماد زيادة، أروى جودة، طارق النهري، سامي مغاوي، سلوى عثمان، لبنى ونس، كمال أبورية، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف ومحمود غريب، إخراج محمد سامي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مسلسل نعمة الأفوكاتو نعمة الافوكاتو مي عمر

مواد متعلقة

بطولة إلهام شاهين، شاهد بوستر مسلسل ألفريدو

أحمد زاهر يعلن بدء تصوير مسلسل نعمة الأفوكاتو

الأكثر قراءة

نهائي البطولة العربية، مباراة الهلال والنصر بث مباشر

براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف رجل أعمال

بث مباشر الأشواط الإضافية لمباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية

الصحة تكشف خطورة المتحور الجديد لكورونا

رونالدو يقود النصر للتتويج بالبطولة العربية بعد الفوز على الهلال 2-1 (فيديو وصور)

قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضى منصور

أسعار السجائر اليوم 2023، شعبة الدخان تعلن ضبط كميات كبيرة من السجائر في 6 مناطق

بعد سخريته من الكرة المصرية، أحمد دياب يرد على المذيع السعودي وليد الفراج

Advertisements

منوعات

المزيد

استطلاع رأي: نصف الدنماركيين ضد حرق المصحف

إيطاليا تسترد 266 قطعة أثرية من أمريكا (صور)

لحظة إنقاذ غواص لسمكة قرش عملاقة من خطاف صيد (فيديو)

الجفاف يطال بحيرة شهيرة في إسبانيا للعام الثاني على التوالي

المزيد

خدمات

المزيد

بكم الدرهم الإماراتي، ثبات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم

استقرار سعر الريال العماني في البنك المركزي اليوم

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 12-8-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم السبت 12-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

طرد الفرنسيين وشبهوه بجيفارا القارة.. إبراهيم تراوري أصغر قائد أفريقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: الكرم من أهم الصفات التي دعا إليها الإسلام

10 فوائد ذهبية في صلاة الاستخارة

نص أذكار المساء من القرآن والسنة وفضلها

المزيد
الجريدة الرسمية