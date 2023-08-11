الجمعة 11 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

توقيع ومناقشة كتاب خالد الصاوي لـ محمد عبد الرحمن بالقومي للمسرح غدا

الفنان خالد الصاوي،
الفنان خالد الصاوي، فيتو

يقيم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة، برئاسة الفنان محمد رياض، ندوة لمناقشة وتوقيع كتاب "خالد الصاوي" الصادر ضمن إصدارات المهرجان هذا العام، للناقد المسرحي محمد عبد الرحمن زغلول، وذلك غدا السبت في تمام الساعة الثالثة عصرا، بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة.

 

كتاب خالد الصاوي 

وكتاب "خالد الصاوي" يتتبع خلاله الناقد المسرحي محمد عبد الرحمن زغلول، نشأة النجم خالد الصاوي الفنية من خلال عمله كمخرج في فرقة كلية الحقوق جامعة القاهرة، مرورا بتأسيسه فرقة الحركة المسرحية ودوره في المسرح المستقل، وعمله في مسرح الهناجر للفنون، متتبعا محطاته المختلفة في السينما والتليفزيون والمسرح، مشيرا إلى إيمانه بدور المسرح ورسالته، باعتباره أداة للتغيير، متضمنا تحليلا وقراءة في الكثير من تجارب "الصاوي" في المسرح والسينما والشعر والقصة القصيرة، بالإضافة إلى تجربته الموسيقية من خلال تأسيس فرقة العاصفة الموسيقية بعد أحداث ثورة 25 يناير.

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الفنان خالد الصاوي 

ويتضمن الكتاب أيضا حوارا مع الفنان خالد الصاوي، أجراه مؤلف الكتاب، يتحدث فيه عن تجربته في المسرح، وأبرز من تأثر بهم في بدايته الفنية، ومشروعه كفنان شامل له الكثير من الإسهامات في الكتابة والتمثيل والإخراج، والشعر والموسيقى.

 

محمد عبد الرحمن زغلول 

يشار إلى أن محمد عبد الرحمن زغلول، ناقد مسرحي، وصحفي، ونشرت له العديد من المقالات والمقاربات النقدية في عدد من المجلات والإصدارات الثقافية والفنية.

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