مصر إيطاليا العقارية تحصل على القرار الوزاري لمشروع Solaré رأس الحكمة

أعلنت شركة مصر إيطاليا العقارية حصولها على القرار الوزاري باعتماد المخطط العام لمشروع Solaré سولاري رأس الحكمة، وذلك بعد مرور 5 أشهر من التقدم بأوراق المشروع ومخططاته، وعقب مرور 3 أشهر من إطلاق المرحلة الأولى من المشروع.

حيث تم نفاذ جميع وحدات المرحلة الأولى بإجمالي مبيعات وصلت الى 2.4 مليار جنيه ل320 وحدة بالمشروع.

قال المهندس محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، يعد المعدل الزمني الذي استغرقته عملية الحصول على الموافقات وصدور القرار الوزاري استثنائية بشكل كبير، وسيتم البدء في أعمال البناء الخاصة به هذا الشهر على أن يتم البدأ في تسليم الوحدات في 2027.

وأضاف يأتي المشروع ضمن استراتيجية شركة مصر إيطاليا العقارية في تنويع محفظة مشروعاتها لتلبية احتياجات العملاء من خلال تطوير مشروعات عالية الجودة تعتمد على مفاهيم فريدة، وفي ضوء حرصها على دعم جهود الدولة في سرعة تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي وتوفير فرص عمل جديدة بالمنطقة لضمان استدامة التنمية.

وأكد المهندس محمد هانى العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، على أن الشركة تحقق معدلات نمو مرتفعة وتضيف بصفة مستمرة لمحفظة أراضيها التي وصلت إلى 7.1 مليون متر مربع.

وأوضح يقع مشروع Solaré سولاري رأس الحكمة في الكيلو 199، على مساحة 389 فدان، وتتعاون مصر إيطاليا في هذا المشروع مع شركة EDSA، وهي شركة معمارية أمريكية رائدة قامت بإعداد المخطط العام للمشروع، وشركة White Space Architects الهولندية المتخصصة في التصميم المعماري لضمان تقديم أفضل تصميم لمفهوم المشروع.

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على مستوى أخر، قال المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة: "أصول الشركة ارتفعت إلى 255 مليار جنيه بدلا من 104 مليارات عن العام السابق، والأرباح اقتربت من الـ20 مليار جنيه في 2022".

وأضاف إنه تم “ارتفاع قيمة أصول شركة العاصمة الإدارية هذا العام بنسبة 145%”.



وأكد: تم زيادة عدد الوحدات السكنية للعاملين في الحكومة إلى 5 آلاف وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهناك 42 ألف موظف يعملون في العاصمة الإدارية يوميا وكل الجهات الحكومية انتقلت إلى العاصمة.

وتابع: سددنا 5.5 مليار جنيه للضرائب هذا العام، ونستخدم كل الاضاءة الموفرة، ولدينا 85 شركة مطور عقاري باستثمارات لا تقل عن 400 مليار جنيه للشركات الخاصة.