السبت 12 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الجيش الروسي يتصدى لمحاولة أوكرانية في مهاجمة جسر القرم

الحرب الروسية الأوكرانية،
الحرب الروسية الأوكرانية، فيتو

كشفت  وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها نجحت في التصدي لمحاولة أوكرانية في استهداف جسر القرم بصاروخ من طراز إس 200.


محاولة أوكرانية لاستهداف جسر القرم 

وقال الجيش الروسي في بيانه اليوم:" إن  القوات الأوكرانية استخدمت صاروخ دفاع جوي من طراز إس 200 في محاولة لاستهداف جسر القرم.
وأضاف الجيش الروسي في بيانه، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة له رصدت الصاروخ وتعاملت معه حتى أسقطته، مؤكدة أن الجسر لم يتضرر.
وفي وقت سابق من اليوم ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها نجحت في تدمير 20 طائرة مسيرة أوكرانية على شبه جزيرة القرم.

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إسقاط 14 مسيرة أوكرانية فوق القرم 

وأفادت  وكالة الأنباء الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 14 طائرة مسيرة في حين أسقطت منظومة الحرب الإلكترونية 6 طائرات.

ونشرت السلطات الموالية لروسيا في جزيرة القرم بيانا لها على تيليجرام قالت فيه:" إنه تم تعليق حركة السير لمدة ساعتين على جسر القرم من الساعة 1:30 صباحا (2230 بتوقيت غرينتش).  وجسر القرم يربط شبه جزيرة القرم بمنطقة كراسنودار الروسية".

وخلال الفترة الماضية كثفت أوكرانيا من هجماتها باستخدام الطائرات المسيرة على أراضي في العمق الروسي وشبه جزيرة القرم.

ولم تتراجع أوكرانيا عن إعلان مسؤوليتها عن الهجمات التي شنتها في العمق الروسي، بل إنها تؤكد أن تدمير البنية التحتية الروسية أمر بالغ الأهمية للهجوم المضاد الذي تشنه على القوات الروسية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا  ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، قبل 8 سنوات من الأمر الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمبر بوتين بغزو واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

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روسيا تسقط 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي القرم

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انفجارات في شبه جزيرة القرم، وزورق مسير أوكراني يخرب سفينة حربية روسية

 

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جسر القرم وزارة الدفاع الروسية روسيا أوكرانيا

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