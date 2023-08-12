السبت 12 أغسطس 2023
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خارج الحدود

روسيا تسقط 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي القرم

طائرات بدون طيار،
طائرات بدون طيار، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في البيان الصادر عنها اليوم السبت، أن قواتها نجحت في تدمير 20 طائرة مسيرة أوكرانية على شبه جزيرة القرم.

 

إسقاط 14 مسيرة أوكرانية فوق القرم 

ومن جانبها ذكرت وكالة الأنباء الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 14 طائرة مسيرة في حين أسقطت منظومة الحرب الإلكترونية 6 طائرات.

ونشرت السلطات الموالية لروسيا في جزيرة القرم بيانا لها على تيليجرام قالت فيه:" إنه تم تعليق حركة السير لمدة ساعتين على جسر القرم من الساعة 1:30 صباحا (2230 بتوقيت غرينتش). وجسر القرم يربط شبه جزيرة القرم بمنطقة كراسنودار الروسية".

وخلال الفترة الماضية كثفت أوكرانيا من هجماتها باستخدام الطائرات المسيرة على أراضي في العمق الروسي وشبه جزيرة القرم.

ولم تتراجع أوكرانيا عن إعلان مسؤوليتها عن الهجمات التي شنتها في العمق الروسي، بل إنها تؤكد أن تدمير البنية التحتية الروسية أمر بالغ الأهمية للهجوم المضاد الذي تشنه على القوات الروسية.

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وتجدر الإشارة إلى أن روسيا  ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، قبل 8 سنوات من الأمر الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمبر بوتين بغزو واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

 

الدفاع البريطانية: روسيا أقالت قائد أحد جيوشها

وفي سياق الحرب الروسية الأوكرانية أكدت وزارة الدفاع البريطانية، أن موسكو  أقالت قائد جيش الأسلحة المشتركة-58 لأسباب من بينها على الأرجح إصراره على أن جنوده بحاجة للراحة من المواجهات المستمرة مع الجيش الأوكراني.

وأضافت روسيا أن الجيش كان يخوض القتال في مواجهة هجوم أوكراني منذ 4 يونيو، مشيرة إلى أنه في 11 يوليو عزلت روسيا قائد الجيش.

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