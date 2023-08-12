وفاء عامر عن رامي إمام: اختراع بالنسبة لي أدب وفن وتدين (فيديو)

وفاء عامر، كشفت الفنانة وفاء عامر، كواليس فيلمها الجديد “أبو نسب”مع محمد عادل إمام وياسمين صبري ومن إخراج المخرج رامي إمام.

أجواء التصوير مع محمد إمام وياسمين صبري

وقالت وفاء عامر خلال لقائها ببرنامج "ليالي تن" المذاع على قناة "تن": "أنا من متابعين محمد إمام وبحبه وياسمين صبري اشتغلت معايا من أيام مسلسل جبل الحلال، وأجواء التصوير معهما جميلة".

رامي إمام المخرج الخلوق

وأضافت: "رامي إمام فهو اختراع بالنسبة لي أدب واحترام وفن وتدين وكل حاجة ومتربي فنيًّا وأخلاقيًّا وربنا يبارك له وانبسطت بالعمل معاه".

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قيمة عادل إمام

ولفتت: "اشتغلت مرة مع الزعيم عادل إمام، وهو رمز من رموز الفن العربي وسعيدة جدًّا بتكريمه في مهرجان المسرح القومي".



ياسمين صبري، في وقت سابق، نشرت الفنانة ياسمين صبري صورًا لها برفقة الفنان محمد إمام من كواليس فيلمهما الجديد “أبو نسب”.



وظهر محمد إمام داخل حمام السباحة بينما تجلس ياسمين صبري على حافته، وتفاعل معها عدد من جمهورها عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر.



أبطال فيلم أبو نسب

وفيلم أبو نسب من بطولة من بطولة ياسمين صبري، محمد إمام، ماجد الكدواني، هالة فاخر، ومحمد لطفي ووفاء عامر، وآخرين والعمل من تأليف أيمن وتار والإخراج لـ رامي إمام.

قصة فيلم أبو نسب

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم والنجمات من أبرزهم، الفنانة هالة فاخر، وماجد الكدواني يتولى شخصية والد الفنانة ياسمين صبري ضمن أحداث العمل، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهما ومشكلات تواجه الشباب.