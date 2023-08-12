السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

وفاء عامر عن رامي إمام: اختراع بالنسبة لي أدب وفن وتدين (فيديو)

وفاء عامر ورامي امام،
وفاء عامر ورامي امام، فيتو

وفاء عامر، كشفت الفنانة وفاء عامر، كواليس فيلمها الجديد “أبو نسب”مع محمد عادل إمام وياسمين صبري ومن إخراج المخرج رامي إمام.

 

أجواء التصوير مع محمد إمام وياسمين صبري

وقالت وفاء عامر خلال لقائها ببرنامج "ليالي تن" المذاع على قناة "تن": "أنا من متابعين محمد إمام وبحبه وياسمين صبري اشتغلت معايا من أيام مسلسل جبل الحلال، وأجواء التصوير معهما جميلة".

 

 

رامي إمام المخرج الخلوق

وأضافت: "رامي إمام فهو اختراع بالنسبة لي أدب واحترام وفن وتدين وكل حاجة ومتربي فنيًّا وأخلاقيًّا وربنا يبارك له وانبسطت بالعمل معاه".

Advertisements

 

قيمة عادل إمام

ولفتت: "اشتغلت مرة مع الزعيم عادل إمام، وهو رمز من رموز الفن العربي وسعيدة جدًّا بتكريمه في مهرجان المسرح القومي".
 

وفاء عامر: ستات مصر حاميين شطة (فيديو)

ياسمين صبري ومحمد إمام في حمام السباحة من كواليس فيلم أبو نسب

 

ياسمين صبري، في وقت سابق، نشرت الفنانة ياسمين صبري صورًا لها برفقة الفنان محمد إمام من كواليس فيلمهما الجديد “أبو نسب”.


وظهر محمد إمام داخل حمام السباحة بينما تجلس ياسمين صبري على حافته، وتفاعل معها عدد من جمهورها عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر.


أبطال فيلم أبو نسب

وفيلم أبو نسب من بطولة من بطولة ياسمين صبري، محمد إمام، ماجد الكدواني، هالة فاخر، ومحمد لطفي ووفاء عامر، وآخرين والعمل من تأليف أيمن وتار والإخراج لـ رامي إمام.

 

قصة فيلم أبو نسب

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم والنجمات من أبرزهم، الفنانة هالة فاخر، وماجد الكدواني يتولى شخصية والد الفنانة ياسمين صبري ضمن أحداث العمل، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهما ومشكلات تواجه الشباب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

وفاء عامر الفنانة وفاء عامر رامي إمام فيلم أبو نسب محمد إمام عادل امام

مواد متعلقة

وفاء عامر: ستات مصر حاميين شطة (فيديو)

وفاء عامر: اتنصب عليا كتير في الوسط الفني وفخورة بفيلم حين ميسرة (فيديو)

وفاء عامر للسيدات: لو جوزك خانك انتي اللي غلطانة والبيت هيتهد بسببك (فيديو)

وفاء عامر: بطلت افتش في تليفون جوزي من زمان علشان مروحش للمأذون

الأكثر قراءة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

مرتضى منصور: مجلسي أقوى مجلس في تاريخ الزمالك، وشيكابالا هيروح لممدوح عباس لحل الأزمة

تنسيق الكليات، مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي رياضة، اعرف مجموعك يدخلك إيه

تصب في مصلحة المشترك، قرار جديد من الكهرباء بشأن تحصيل الفواتير

بشرى سارة بشأن أسعار الأجهزة الكهربائية، هذا موعد انخفاضها

لحظة انهيار مسجد على المصلين في نيجيريا، وهذا عدد الضحايا (فيديو وصور)

انفراد بالمستندات، تفاصيل تورط اتحاد الكرة في أزمة جديدة مع الفيفا

أورتيجا لـ عمرو مصطفى: احنا مش حرامية وأنت بتنحت وفاهمين كل حاجة وهارشينه (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

ماسك وزوكربيرج يخصصان عائدات نزالهما المقترح لقدامى المحاربين

اكتشاف نقود ذهبية تعود للقرن الثالث قبل الميلاد في تونس

دراسة ترجح وجود سلف جديد للإنسان الحديث

تصل لـ 100 ألف ريال، رسوم تقديم التبغ في المطاعم والمقاهي بالسعودية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الجمعة 11-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 11-8-2023

المزيد

انفوجراف

ابتزاز وتحرش بالمجندات، أزمات أخلاقية تضرب صفوف الجيش الأوكراني (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 12- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 12 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية والاستقرار العاطفى  

المزيد
الجريدة الرسمية