عودة البث للتليفزيون اللبناني بعد توقف استمر لأقل من ٢٤ ساعة

عاد البث مجددا إلى شاشة "تليفزيون لبنان، اليوم الجمعة بعد توقف استمر لقرابة ٢٤ ساعة، وخلال السّاعات الماضية، كان البث متوقفا تماما، وظهرت صورة رمزيّة ملونة على الشاشة.



إغلاق تليفزيون لبنان





وفي وقت سابق قرر وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، زياد مكاري إغلاق تلفزيون لبنان"، بسبب المشاكل التي يواجهها.





وذكرت الوكالة المركزية اللبنانية أن مكاري أكد أن من أبرز المشكلات التي تواجهها استمرارية التلفزيون تأخر صرف مستحقات الموظفين الذين يخوضون إضرابا، ويرفضون الاستمرار بعملهم، رغم المحاولات العديدة لإيجاد حلول.



وأفاد مصدر بحسب الوكالة اللبنانية بأن "اتصالات تجري من المعنيين في التلفزيون مع رئيس الحكومة ووزير العمل لتدارك هذه المسألة.



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إضراب نقابة موظفي تلفزيون لبنان





ودخلت نقابة موظفي تلفزيون لبنان، في إضراب مفتوح عن العمل منذ الخميس الماضي، راهنة رفعه بنيلهم مستحقاتهم، التي تقول إنها لم تصرف منذ أشهر.



ويعود تأسيس تلفزيون لبنان إلى فترة نهاية الخمسينات، وكان في البداية مملوكا لشركتين خاصتين بالكامل، قبل أن يتم عام 1978، دمجه كشركة مختلطة مناصفة بين القطاعين العام والخاص، إلى أن استحوذت الدولة على أسهم القطاع الخاص عام 1996، ويبقى منذ ذلك مملوكا للدولة بشكل كامل.







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