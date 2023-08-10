الخميس 10 أغسطس 2023
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خارج الحدود

واشنطن تصدر عقوبات بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

حاكم مصرف لبنان،
حاكم مصرف لبنان، فيتو

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الذي انتهت ولايته قبل أسابيع.

وصدرت العقوبات عن وزارة الخزانة الأمريكية والتي نشرت القرار عبر حسابها الإلكتروني، مع الإشارة إلى أن العقوبات شملت أشخاصًا آخرين.

 والثلاثاء الماضي قررت الهيئة الاتهامية في بيروت،، تأجيل جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي تخلف عن المثول، بعد عدم تحديد مكان إقامته وإبلاغه بموعد الجلسة.

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وقرر رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت القاضي سامي صدقي، إرجاء الجلسة إلى يوم الثلاثاء في 29 أغسطس الحالي، وإعادة تبليغه الموعد الجديد.


كما قرر القاضي صدقي أيضا إعادة الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، الذي سيعقد جلسة غدا الخميس، مخصصة لاستجواب رجا سلامة، شقيق رياض سلامة ومساعدة الأخير مريان الحويك، في ادعاء النيابة العامة عليهم بجرائم "الاختلاس والتزوير وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع".

 

من جانبها، كشفت قناة "الجديد" عن معلومات أمس بأن "محامية الدولة تحت إشراف القاضية هيلانة اسكندر لم تتوصل إلى مكان إقامة حاكم سلامة وما زال البحث جار عن عنوانه، لتبليغه بموعد الجلسة أمام الهيئة الاتهامية".

30 عاما في رئاسة المصرف


وانتهت ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التي دامت 30 عاما، المستهدف بتحقيقات أوروبية عدة حول مصدر ثروته وأدائه على رأس البنك المركزي منذ ثلاثة عقود، من دون تعيين خلف له.

ووفقا لصحيفة "الجمهورية"، من المفترض أن يتسلم النائب الأول وسيم منصوري مسؤوليات الحاكم بالوكالة، وفق ما ينص القانون، بانتظار أن تجد القوى السياسية حلا في بلد يقوم نظامه على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتطلب فيه تعيين موظفين من الدرجة الأولى توافقا سياسيا يبدو من الصعب توافره في الوقت الراهن على وقع الانقسامات الحادة.

 
وبحسب قانون النقد والتسليف، يعين الحاكم لولاية من ست سنوات، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. ويتعين على الحاكم الجديد أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية، المنصب الشاغر في البلاد منذ تسعة أشهر.

ويعتبر عهد سلامة (73 عاما) الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان منذ 1993 من الأطول في العالم.

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