تعليق بث قناة جزائرية بسبب برنامج يتنافى مع الدين الإسلامي

أقرت سلطة ضبط السمعي البصري الجزائرية اليوم الجمعة بتعليق برامج قناة "السلام" مؤقتا بعد بثها برنامجا فيه لقطات تتنافى مع الدين الإسلامي وأخلاق المجتمع الجزائري، وبطريقة غير مهنية ولا مسؤولة.

وأشارت "ضبط السمعي البصري" اليوم الجمعة إلى أن قرار التعليق جاء بعد بث البرنامج يوم أمس عند منتصف الليل.

وذكرت أن هذا القرار يُعتبر ساريا ابتداء من تاريخ صدور هذا البيان وإلى غاية البت في القرار النهائي الخاص بهذا الموضوع.

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من جهته، ذكر موقع "أوراس" أن محتوى الفيديو الذي جاء القرار على إثره كان يتضمن مشاهد تشجع على المثلية الجنسية.

قرار بإغلاق التليفزيون اللبناني

قرر وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زياد مكاري إغلاق تلفزيون لبنان"، بسبب المشاكل التي يواجهها.

ونقلت الوكالة المركزية اللبنانية عن مكاري أن من أبرز المشكلات التي تواجهها استمرارية التلفزيون تأخر صرف مستحقات الموظفين الذين يخوضون إضرابا، ويرفضون الاستمرار بعملهم، رغم المحاولات العديدة لإيجاد حلول.

وأفاد مصدر بحسب الوكالة اللبنانية بأن "اتصالات تجري من المعنيين في التلفزيون مع رئيس الحكومة ووزير العمل لتدارك هذه المسألة.

إضراب نقابة موظفي تلفزيون لبنان

ودخلت نقابة موظفي تلفزيون لبنان، في إضراب مفتوح عن العمل منذ الخميس الماضي، راهنة رفعه بنيلهم مستحقاتهم، التي تقول إنها لم تصرف منذ أشهر.

ويعود تأسيس تلفزيون لبنان إلى فترة نهاية الخمسينات، وكان في البداية مملوكا لشركتين خاصتين بالكامل، قبل أن يتم عام 1978، دمجه كشركة مختلطة مناصفة بين القطاعين العام والخاص، إلى أن استحوذت الدولة على أسهم القطاع الخاص عام 1996، ويبقى منذ ذلك مملوكا للدولة بشكل كامل.