تصل لـ 100 ألف ريال، رسوم تقديم التبغ في المطاعم والمقاهي بالسعودية

بلغ أكبر رسم تفرضه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية لترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ للمطاعم أو المقاهي في مرافق الضيافة السياحية (حسب التصنيفات المعتمدة من وزارة السياحة) – المصنفة فئتها بخمسة نجوم أو أعلى (ما عدا المخيمات)، نحو 100 ألف ريال وذلك عن التصنيف الأول، فيما بلغ رسم التصنيف الثاني 60 ألف والثالث 40 ألف والرابع 20 ألف والخامس 10 آلاف ريال.

ووفقا للائحة رسوم تقديم منتجات التبغ في السعودية فإنه يتم تحصيل الرسم السنوي الثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، وفقًا للفئات الموضحة في الجدول رقم (1) الملحق بهذه اللائحة.

Advertisements

كما يتم تحصيل رسم بنسبة قدرها (100%) من إجمالي مبيعات منتجات التبغ لمحل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، على ألا تقل قيمة الرسم عن (25) ريالًا لكل وحدة تبغ، وفقًا لما هو وارد في الجدول رقم (1) المرفق.

رسوم وإجراءات تقديم التبغ في المطاعم والمقاهي بالسعودية

وعلى المرخص له بتقديم منتجات التبغ، عند نهاية كل شهر ميلادي تقديم حساب شهري للبلدية عن المبيعات متضمنًا مبلغ الرسم في بند مستقل وذلك خلال خمسة أيام، وسداد قيمة الرسم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثانية في الحساب المخصص لذلك بحد أقصى يوم خمسة عشر من كل شهر ميلادي، وللبلدية اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للتحقق من صحة هذا الحساب.

ويكون تصنيف البلديات لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة وفقًا للجدول رقم (1)، وتحصّل رسوم ترخيص تقديم منتجات التبغ في المراكز الواقعة في نطاق أي من البلديات وفق الرسوم المحددة في بلديات التصنيف الخامس.

ويقصد بالمناطق (أ)، (ب)، (ج) في الجدول رقم (1)، المواقع المحددة في الخرائط التي يعتمدها الوزير أو من ينيبه، وتوضح الأماكن الأكثر جاذبية في المدينة وتصنف وفقًا لها رسوم التراخيص داخل النطاق الإشرافي للبلدية.

ويمكن تحصيل رسوم إصدار ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن السعودية وخارجها في المواسم والفعاليات على أساس يومي، وذلك بقسمة قيمة الرسم على عدد أيام السنة، وفقًا للفئات الموضحة في الجدول رقم (1) الملحق بهذه اللائحة، على ألا تقل قيمة رسم الترخيص عن 5.000 ريال عند احتساب قيمة الرسم.