الخميس 10 أغسطس 2023
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خارج الحدود

قادمة من السعودية، شحنة مساعدات طبية جديدة تصل إلى السودان

مساعدات طبية من السعودية
مساعدات طبية من السعودية للسودان، فيتو

وصلت شحنة جديدة من الدفعة الأولى من الخدمات الطبية المقدمة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى السودان، وذلك لدعم القطاع الصحي هناك.


مساعدات طبية عاجلة من السعودية للسودان 


وتضمنت الشحنة الجديدة التي أرسلتها المملكة العربية السعودية، أكثر من (1500) طن من الأدوية والمستهلكات الطبية. ويأتي ذلك ضمن الدعم الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لسد الفجوة الدوائية، وذلك تجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.


ومن جانبه قال رئيس اللجنة الصحية اللوجستية بالسودان الدكتور خليل محمد إبراهيم، إنه تم استلام  أول دفعة من  المساعدات الطبية المقدمة من مركز الملك سلمان، ضمن خارطة الوفرة الدوائية بالسودان، وذلك بالتنسيق مع الجانب الفني بالمركز، لتوفير احتياجات الأدوية المنقذة للحياة والمستهلكات الطبية، والمحاليل الوريدية، بالإضافة إلى أدوية الأمراض المزمنة، مؤكدا استلام 15 شحنة مبردة اليوم بالإمدادات الطبية بعد انتهاء الإجراءات من أصل 65 شحنة، مبينا أن بميناء سواكن 50 شحنة مبردة وصلت أمس والآن في إجراءات التخليص.


ويوم أمس الأربعاء، ذكرت ممثلة منظمة الصحة العالمية في السودان، نعمة سعيد عابد، إن نطاق  الأزمة الصحية في السودان هائل، لافتا إلى أن المنظمة تعمل على تقديم إمدادات طارئة للمحتاجين.

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منظمة الصحة العالمية تتحدث عن الوضع في السودان 


وقالت  ممثلة منظمة الصحة العالمية في السودان: "نحث المانحين على زيادة دعمهم لضمان تقديم الخدمات على نحو كاف".

وفي السياق ذاته كشفت نقابة أطباء السودان، أن 70% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات في السودان متوقفة عن الخدمة.

وأكدت نقابة أطباء السودان، في بيان لها، تعرض 19 مستشفى للقصف و22 مستشفى آخر تعرض للإخلاء القسري منذ بداية الاشتباكات.

وأضافت نقابة الأطباء السودانية، أنه ما زالت جميع المرافق الصحية في مدينة الجنينة خارج الخدمة بعد أن تم الاعتداء عليها ونهبها.

وعلى الجانب الآخر  تواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني ومليشيات الدعم السريع في منطقة وسط أم درمان، خاصة في الأحياء القديمة التي شهدت اشتباكات عنيفة حتى مساء الإثنين، بحسب مراسلة قناة الغد.

 

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