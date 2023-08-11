الجمعة 11 أغسطس 2023
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رياضة

وفاة أشرف الألفي نجم الترسانة السابق

أشرف الألفي، فيتو
أشرف الألفي، فيتو

توفي اليوم الدكتور أشرف الألفي نجم نادي الترسانة السابق والمنتخب الوطني ومدير الإدارة الطبية السابق باتحاد الكرة. 


و كان الألفي من اللاعبين المميزين في جيله بالترسانة في الستينيات وحصل على كأس مصر أكثر من مرة. 

أشرف الألفي 


و عانى في أيامه الأخيرة من أزمات قلبية وأجرى جراحة في القلب توفي بعدها إلى رحمة الله تعالى.

 

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