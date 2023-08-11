ليفربول يوجه القاضية لـ تشيلسي ويضم كايسيدو

وجه ليفربول ضربة قاضية لتشيلسي قبل مواجهتهما الأحد المقبل في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي في ملعب ستامفورد بريدج ليضم موسيس كايسيدو لاعب برايتون.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الجمعة فإن ليفربول يتوصل لاتفاق مع برايتون لضم كايسيدو مقابل 110 ملايين جنيه إسترليني ليصبح أغلى انتقال في التاريخ في إنجلترا.

وأوضح التقرير أن برايتون كان يرغب في بيع كايسيدو لأعلى سعر والمنافسة كانت بين ليفربول وتشيلسي.

Advertisements

وتوقف عرض تشيلسي عند 100 مليون جنيه إسترليني ليتفوق عليه ليفربول.

وأوضح التقرير أن ليفربول كذلك توصل لاتفاق على تفاصيل التعاقد الشخصية مع كايسيدو ومن المتوقع أن يخضع للفحص الطبي مساء اليوم.

وكان أغلى صفقة ضمها ليفربول في تاريخه هي بجلبه لفيرجيل فان دايك من ساوثامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

اللاعب صاحب الـ21 عاما انضم إلى برايتون قادما من إ إنديبندينتي الأرجنتيني في عام 2021.

وستكون هذه ثاني صفقة من برايتون إلى ليفربول الموسم الجاري بعد انتقال أليكسيس ماك أليستر.

وخاض كايسيدو مع برايتون 53 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة.

كما كشف نادي ليفربول الإنجليزي، عن قميصه الثالث للموسم الجديد 2023/2024 والذي جاء بألوان مميزة عن المواسم السابقة.

وأعلن ليفربول في وقت سابق عن قميصيه الأساسي والاحتياطي للموسم المقبل، حيث إن الزي الرسمي جاء باللون الأحمر والثاني جاء باللون الأبيض كالمعتاد.

وأعلن ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن قميصه الثالث للموسم الجديد والذي جاء بألوان مختلفة عن ألوان القميص الثالث في المواسم السابقة.

ويواجه فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره تشيلسي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي

وتقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 13 أغسطس، على ملعب ستامفورد بريدج “معقل الريدز”، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي

مباراة ليفربول ضد تشيلسي تنقل على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري لبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم 11 أغسطس الحالي وسط منافسة قوية بين الفرق الكبرى.