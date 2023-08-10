الخميس 10 أغسطس 2023
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رياضة

رضا سليم ونيدفيد، فرسا رهان كولر والأهلي في الموسم الجديد

كولر المدير الفني
كولر المدير الفني للاهلي، فيتو

ظهرت المعالم الرئيسية للركائز الأساسية التي سيعتمد عليها السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي في الموسم الجديد، وذلك بعد أن اتضحت ملامح قائمة الفريق قبل بدء فترة إعداد الفريق الجديدة يوم 24 من الشهر الجاري.

ويعد كريم نيدفيد العائد من فترة إعارة لفيوتشر أبرز اللاعبين الذين من المتوقع اعتماد كولر عليهم في الموسم الجديد، حيث من المتوقع أن يكون البديل في وسط الملعب للاعب حمدي فتحي الذي رحل للوكرة القطري.

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أيضا يعتبر اللاعب المغربي رضا سليم أحد أولويات المدرب السويسري في الموسم الجديد مع الأهلي ، وذلك لما قدمه من مستوى متميز مع الجيش الملكي في الدوري المغربي، ولذلك تمسك كولر بالتعاقد معه.

كولر يكشف سر تأجيل مباراة السوبر الأفريقي

وتحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تدخله مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، من أجل تأجيل مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال كولر في تصريحات صحفية سويسرية: “الاتحاد الإفريقي كان يرغب في إقامة مباراتنا أمام اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي في وقت قريب ولكنني طلبت من محمود الخطيب التدخل لتأجيل ذلك الموعد، نظرًا لضرورة حصول اللاعبين على راحة سلبية.

وأضاف كولر: “في مصر، لدى المدير الفني أهمية مختلفة عن أوروبا. وأكثر كفاءة. يجب أن أتخذ العديد من القرارات، لذلك يتم معاملتي تلقائيًا بمزيد من الاحترام”.

وواصل كولر تصريحاته قائلًا: “عندما أراد الاتحاد الأفريقي إقامة كأس السوبر بين بطلي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في وقتٍ قريب، تدخلت لدى رئيس النادي وقلت إن اللاعبين بحاجة إلى إجازة بعد الموسم الطويل الآن ستُقام المباراة في وقتٍ لاحق”.

وكان الموعد المبدئي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للسوبر الإفريقي هو 1 سبتمبر المقبل، ولكن تأجل ذلك إما إلى منتصف سبتمبر المقبل.

الأهلى ينتظر عودة معلول إلى القاهرة لفتح ملف تمديد عقده

ينتظر مسئولو الأهلي عودة التونسي علي معلول من بلاده إلى القاهرة والانتظام في مران الفريق من أجل فتح ملف تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم.

ويرغب الأهلي في تمديد عقد معلول موسم إضافي مع تعديل عقده الحالي الذي يتبقي فيه موسم واحد وهو الموسم القادم. 

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