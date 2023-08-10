تحدث عن رفضه تدريب منتخب بلاده والرعب في ملاعب أفريقيا، ملخص تصريحات مارسيل كولر مدرب الأهلي لـ صحيفة سويسرية

ظهر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي في تصريحات خاصة لصحيفة نويه تسوريشر تسايتونج السويسرية، حيث وصف كل شيء يتعلق به في مصر والنادي الأهلي.

وتحدث كولر عن أدق الأمور والتفاصيل التي مر بها خلال موسمه الأول في النادي الأهلي، ونعرض لكم في التقرير التالي ملخص تصريحات مارسيل كولر مدرب الأهلي:

تصريحات كولر عن السوبر الأفريقي

كولر قال في تصريحات صحفية سويسرية: “الاتحاد الإفريقي كان يرغب في إقامة مباراتنا أمام اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي في وقت قريب، ولكنني طلبت من محمود الخطيب التدخل لتأجيل ذلك الموعد، نظرًا لضرورة حصول اللاعبين على راحة سلبية.

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وأضاف كولر: “في مصر، لدى المدير الفني أهمية مختلفة عن أوروبا، وأكثر كفاءة. يجب أن أتخذ العديد من القرارات، لذلك يتم معاملتي تلقائيًا بمزيد من الاحترام”.

وواصل كولر تصريحاته قائلًا: “عندما أراد الاتحاد الأفريقي إقامة كأس السوبر بين بطلي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في وقتٍ قريب، تدخلت لدى رئيس النادي وقلت إن اللاعبين بحاجة إلى إجازة بعد الموسم الطويل الآن ستُقام المباراة في وقتٍ لاحق”.

تصريحات كولر عن العروض المقدمة

وأكد كولر في تصريحات صحفية سويسرية لقد تلقيت عروضًا من المناطق العربية والأفريقية لكنها لم تشغلني، لأنني كنت أعلم أن كرة القدم في هذه البلدان كانت متقدمة كما في أوروبا، أنا أذكى الآن، عندما جاء الطلب من القاهرة الصيف الماضي اكتشفت النادي الأهلي، وهو أنجح الأندية في القارة، ولديه أكثر من 60 مليون مشجع، الرئيس الخطيب قالها لي أثناء المحادثات إن كرة القدم نعيشها هنا.

كولر يتدخل لإنهاء تأشيرات معسكر الأهلي في النمسا

وأوضح كولر حرصه علي التدخل لإنهاء كافة الأزمات المتعلقة بحصول بعثة الأهلي علي تأشيرات دخول النمسا لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الفترة من ٢٨ أغسطس إلى ٦ سبتمبر المقبل.

ويرتبط كولر بعلاقات قوية في النمسا وايضا لدي سفارتها في القاهرة بحكم عمله السابق كمدير فني للمنتخب النمساوي لكرة القدم، حيث أجري كولر اتصالات في النمسا للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر الإعداد للموسم الجديد.

كولر يكشف سبب رفضه تدريب منتخب بلاده

وكشف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أسباب رفضه تدريب منتخب بلاده في وقت سابق. وقال كولر في تصريحاته: كان لدي دائما الاقتناع بأن تدريب منتخب بلادك هو أعظم شرف للمدرب حتى دخلت في هذا الموقف، كنت مديرا فنيا لمنتخب النمسا وبعد استقالة مدرب سويسرا حدثت مفاوضات معي، كان أمرا رائعا عندما تريد بلدك التوقيع معك، لكن شعوري الغريزي أخبرني أنني لم أنته من مشروعي في النمسا، ولذلك رفضت العرض وهذا يؤلمني، ولكن بمجرد أن أتخذ قرارا لا أندم عليه.

كولر يتحدث عن الصلاة وتكدس المرور بالقاهرة وعشوائية مواعيد المباريات

وتحدث مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن كواليس حياته في القاهرة وأيضا درجة الحرارة المرتفعة التي يعاني منها الجميع في القاهرة، بالإضافة إلى زيارته للأهرامات وغيرها من التفاصيل المهمة.

وقال كولر في تصريحات مع صحيفة نويه تسوريشر تسايتونج السويسرية عليك دائما هنا توقع المفاجآت، يتم تأجيل المباريات أو بدء تشغيلها تلقائيا في وقت لاحق، بالإضافة إلى أن درجات الحرارة الشديدة تجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة، خلال النهار تزيد درجة الحرارة عبى 40 درجة ويتم التدريب في المساء".

"كما يصلي اللاعبون 5 مرات في اليوم، ونأخذ ذلك في الحسبان ونؤجل الجلسة التدريبية 10 دقائق، وعلينا أيضا إعداد جدول خاص في شهر رمضان".

"أعيش في فندق ولدي سائق، لا أعتقد أنني أستطيع قيادة سيارة هنا بنفسي، الأمر مختلف تماما ولا يمكن مقارنة حركة المرور في الطرق بتلك الموجودة في أوروبا، كل شخص يقود بالطريقة التي يريدها هنا".

"أتنقل بين الفندق وملعب التدريب، لا أستطيع أن أتجول دون إزعاج، لم أر الكثير من القاهرة حتى الآن، زرت الأهرامات مرتين مع الأصدقاء، وسيكون هناك الكثير لاكتشافه ثقافيا ولكن لسوء الحظ لم يحدث بعد".

كولر يسرد ساعات الرعب بسبب القنابل وهجوم جماهير المنستيري واستعانته بـ بودي جارد

كشف مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي مواقف صعبة تعرض لها في ملاعب إفريقيا في رحلته التدريبية مع النادي الأهلي.

وقال كولر في تصريحات مع صحيفة نويه تسوريشر تسايتونج السويسرية"في السودان، أطلق المشجعون المنافسون -لنادي الهلال- علينا الغاز المسيل للدموع خلال التدريبات الأخيرة، سقطت قنبلة دخانية على الملعب من الخارج ولم نراها في البداية، اللاعبون المتواجدون منذ فترة طويلة كانوا يعرفون ما حدث ومنعونا من فرك أعيننا، كان علينا غسل أعيننا بالماء والتوقف عن التدريب ولم أمر من قبل بشيء كهذا".

"في تونس أيضا لعبنا الافتتاح أمام اتحاد المنستير، كان الملعب صاخبا بالجماهير، أحرزنا هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل من الضائع، وبالرغم أنها كانت المحطة الأولى في البطولة رأيت الزجاجات البلاستيكية تتطاير باتجاه الملعب".

أما عن التعامل مع تلك المواقف أجاب "في البداية لم أكن معتادا على ذلك، لحسن الحظ كان هناك مضمار جري بين الملعب والمدرجات، لذلك رمي الزجاجات يكون بعيدا نوعا ما ومن السهل مراوغتها، بالإضافة إلى ذلك لدي دائما حارس شخصي بجانبي خلال المباريات".