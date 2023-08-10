أخبار الأهلى، كولر يكشف سر تأجيل السوبر الأفريقي، وانفراجة جديدة في غرامة كهربا

أخبار الأهلى، تقدم “فيتو” خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

خالد عبد الفتاح يغيب عن معسكر الأهلي في النمسا

تأكد غياب خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي عن معسكر الفريق المنتظر في النمسا لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد.

وجاءت إصابة اللاعب في الترقوة مؤخرا أمام المصري البورسعيدي وخضوع اللاعب لجراحة عاجلة لتبعده عن معسكر النمسا الذي ينطلق يوم 28 أغسطس الجاري.

هل تحرك الأهلي لتمديد عقد عمرو السولية؟

قال مصدر داخل الأهلي إن مفاوضات تمديد عقد عمرو السولية لاعب الأهلي لم تبدأ بعد خاصة وأن هناك موسما متبقيا في عقد اللاعب مع الأهلي.

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أضاف: لم نفتح هذا الملف في الوقت الحالي نظرا لطلب الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر تأجيل حسم موقف اللاعب.

وأوضح أن الفترة المقبلة تشهد حسم ملف تمديد عقد عمرو السولية أو السماح له بالرحيل نهاية الموسم القادم للاحتراف تقديرا لرحلة اللاعب مع الفريق.

انفراجة جديدة في أزمة غرامة كهربا

وكشف الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر المذاع على إذاعة شعبى fm عن وجود انفراجة كبيرة في الغرامة المالية الموقعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لصالح ناديه الزمالك السابق والتي تقدر بمليوني دولار.

وقال شبانة إن مسؤولى نادى ديبورتيفو أفيس البرتغالي تواصلوا مع النادي الأهلي لسداد نصف غرامة محمود عبد المنعم كهربا وذلك بعد استئناف النشاط الرياضي للنادي البرتغالي.



وواصل شبانة تصريحاته قائلًا: "كهربا لديه قيمة الغرامة بالكامل وقد يحصل على مايقرب من 35 مليون جنيه بعد تحمل نادي افيس البرتغالي نصف قيمة الغرامة.

ويعود فريق ديبورتيفو أفيس للمشاركة في مسابقات الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في الموسم الجديد، بعد توقف النشاط الرياضي بالنادي منذ عام 2020.

وعانى نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي من أزمة مالية طاحنة، تسببت في إعلانه الإفلاس وإيقاف النشاط الرياضي بالنادي، ولكنه سيعود هذه المرة بعد الاستحواذ عليه من مؤسسة "SAD" المالية، كما تم تغيير مسمى النادي إلى "أفيس ساد"، حسبما ذكرت صحيفة "maisfutebol" البرتغالية.

كولر يكشف سر تأجيل مباراة السوبر الأفريقي

وتحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تدخله مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، من أجل تأجيل مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال كولر في تصريحات صحفية سويسرية: “الاتحاد الإفريقي كان يرغب في إقامة مباراتنا أمام اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي في وقت قريب ولكنني طلبت من محمود الخطيب التدخل لتأجيل ذلك الموعد، نظرًا لضرورة حصول اللاعبين على راحة سلبية.

وأضاف كولر: “في مصر، لدى المدير الفني أهمية مختلفة عن أوروبا. وأكثر كفاءة. يجب أن أتخذ العديد من القرارات، لذلك يتم معاملتي تلقائيًا بمزيد من الاحترام”.

وواصل كولر تصريحاته قائلًا: “عندما أراد الاتحاد الأفريقي إقامة كأس السوبر بين بطلي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في وقتٍ قريب، تدخلت لدى رئيس النادي وقلت إن اللاعبين بحاجة إلى إجازة بعد الموسم الطويل الآن ستُقام المباراة في وقتٍ لاحق”.

وكان الموعد المبدئي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للسوبر الإفريقي هو 1 سبتمبر المقبل، ولكن تأجل ذلك إما إلى منتصف سبتمبر المقبل.

الأهلى ينتظر عودة معلول إلى القاهرة لفتح ملف تمديد عقده

ينتظر مسئولو الأهلي عودة التونسي علي معلول من بلاده إلى القاهرة والانتظام في مران الفريق من أجل فتح ملف تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم.

ويرغب الأهلي في تمديد عقد معلول موسم إضافي مع تعديل عقده الحالي الذي يتبقي فيه موسم واحد وهو الموسم القادم.