فوائد التفاح، تناول تفاحة يوميا يحمي من الإصابة بالسكر والسرطان

فوائد التفاح، أحد أكثر الفواكه اللذيذة والصحية التي يمكن للإنسان تناولها.

فوائد التفاح

ويؤكد أطباء التغذية أن التفاح يحتوي على حوالي 60 سعرًا حراريًّا فقط، مما يعطى الإنسان الكثير من القيمة الغذائية بالنسبة إلي السعرات الحرارية بحسب موقع Cleveland Clinic.

الفوائد الصحية للتفاح

كما يمكن الحصول على أكبر قدر من الفوائد الصحية للتفاح عندما يتم تناول التفاح كاملًا نيئًا وغير مقشر حيث لا يعتبر عصير التفاح صحيًّا لأن طهي التفاح ومعالجته يزيلان العناصر الغذائية القيمة.

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وتختلف العناصر الغذائية في التفاح قليلًا حسب النوع الذي يتم تناوله، قد يكون التفاح الأحمر اللذيذ هو أصح أنواع التفاح، تحتوي قشرتها الحمراء الداكنة على المزيد من مضادات الأكسدة وهي المواد التي تحمي الخلايا من التلف، لكن جميع أنواع التفاح مليئة بالعناصر الغذائية،منها:



١- مضادات الأكسدة، ان قشور التفاح غنية بمضادات الأكسدة وأبرزها الكيرسيتين ويتوفر أيضا في ذلك الفواكه الحمضية والتوت والشاي الأخضر .

٢- الألياف: التفاح مصدر جيد للألياف التي تساعد على الهضم.

٣- الماء: يحتوي التفاح على حوالي 85٪ من الماء، مما يجعله وجبة خفيفة مرطبة.

الفوائد الصحية للتفاح



تتضمن الفوائد الصحية للتفاح في أنه يحتوي على مزيج من مضادات الأكسدة والألياف يجعل التفاح قوة غذائية.

فوائد تناول التفاح

وتشمل الفوائد الصحية للتفاح:



1.ضبط سكر الدم

عند تناول أطعمة غنية بالألياف وقليلة السكر، مثل التفاح، فإنها تحافظ على ثبات مستويات الجلوكوز



يمكن أن تؤدي مستويات الجلوكوز المرتفعة بمرور الوقت إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وقد وجدت دراسة أجريت على أكثر من 38000 شخص أن أولئك الذين يتناولون أكثر من تفاحة واحدة يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 28٪ من أولئك الذين لم يأكلوا أي تفاح.

فوائد التفاح

٢- يمنع تكون اى من الميكروبات الضارة من النمو في الأمعاء.

٣- يعمل البكتين كمواد حيوية وهو غذاء للكائنات الحية الدقيقة المفيدة، مما يعزز صحة الأمعاء الجيدة.



٤- يحقق الشبع لفترة أطول، لأن التفاح يحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف، فإنه يصنع وجبة خفيفة ممتلئة وتساعد الألياف على إبطاء عملية الهضم، لذلك يشعر الإنسان بالشبع لفترة أطول، وبما أن التفاح منخفض في السعرات الحرارية، فإن اختيار وجبة خفيفة صحية مثل التفاح على الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية مثل البسكويت أو الحلوى يمكن أن يساعد في الحفاظ على وزن صحي.

٥- يحمي من أمراض القلب والسرطان

يمكن أن تقلل إضافة التفاح إلى النظام الغذائي من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السرطان، وهما السببان الرئيسيان للوفاة، وفي دراسة أجريت على ما يقرب من 40 ألف شخص، كان أولئك الذين تناولوا التفاح أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 13٪ إلى 22٪ من أولئك الذين تركوا الفاكهة.



٦- يساعد التفاح أيضًا في الوقاية من السرطان، تشير الأبحاث إلى أن أولئك الذين يأكلون التفاح هم أقل عرضة للإصابة بالمرض، ووجدت إحدى الدراسات الكبيرة التي أجريت على 77000 شخص أن أولئك الذين يتناولون تفاحة واحدة على الأقل يوميًا لديهم مخاطر أقل للإصابة بسرطان الرئة