الإثنين 07 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

فوائد خل التفاح للتخسيس وللصحة العامة

فوائد خل التفاح،
فوائد خل التفاح، فيتو

فوائد خل التفاح للتخسيس، قد لا يلتفت لها البعض، في حين أنها مثبتة، وتم تجربتها، وفوائد خل التفاح للتخسيس تتمثل في أنه يسد الشهية، ويمنح شعورا بالشبع لفترة طويلة، إلى جانب فوائد خل التفاح للصحة العامة.

 

فوائد خل التفاح

خل التفاح للتخسيس

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد خل التفاح للتخسيس، لا يمكن إغفالها، إلى جانب فوائد خل التفاح للصحة العامة، وتأثيره في علاج العديد من المشاكل الصحية، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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يساعد في إنقاص الوزن
تظهر العديد من الدراسات أن خل التفاح يمكن أن يزيد من الشعور بالامتلاء، هذا يمكن أن يؤدي إلى تناول سعرات حرارية أقل وفقدان الوزن.

بشكل عام، قد يساهم خل التفاح في إنقاص الوزن عن طريق تعزيز الشبع وخفض نسبة السكر في الدم وتقليل مستويات الأنسولين.

كما يحتوي خل التفاح على حوالي ثلاثة سعرات حرارية فقط لكل ملعقة طعام، وهي نسبة منخفضة جدًا.

 

يحسن صحة القلب
خل التفاح يحافظ على مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة والبروتين الدهني منخفض الكثافة والدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي، مما يحسن من صحة القلب، ويحافظ عليه.

خل التفاح قد يفيد مستويات الكوليسترول الكلية.

 

يعزز صحة الجلد
يستخدم بعض خل التفاح كعلاج لأمراض الجلد مثل الجلد الجاف والأكزيما.
الجلد حمضي بشكل طبيعي قليلًا، لكنه قد يكون أقل حمضية لدى الأشخاص المصابين بالأكزيما، مما يجعل خل التفاح المخفف الموضعي يمكنه أن يساعد في إعادة توازن درجة الحموضة الطبيعية للبشرة، وتحسين حاجز الجلد الواقي.
من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي الصابون والمنظفات القلوية إلى تهيج الأكزيما، مما يؤدي إلى اشتعالها.
نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا، يمكن لخل التفاح المخفف أن يساعد في منع الالتهابات الجلدية المرتبطة بالإكزيما وأمراض الجلد الأخرى.
يستخدم بعض الناس خل التفاح المخفف في غسول الوجه أو التونر. الفكرة هي أنه يمكن أن يقتل البكتيريا ويمنع البقع.
ولكن يجب تجنب وضع الخل غير المخفف على الجلد لأنه يمكن أن يسبب الحروق.

خل التفاح للصحة

يخفض مستويات السكر في الدم
يتميز مرض السكري من النوع 2 بارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب مقاومة الأنسولين أو عدم القدرة على إنتاج الأنسولين.

ومع ذلك، يمكن للأشخاص غير المصابين بمرض السكري الاستفادة أيضًا من الحفاظ على مستويات السكر في الدم في النطاق النموذجي، حيث أن ارتفاع مستويات السكر في الدم هو سبب رئيسي للشيخوخة والأمراض المزمنة المختلفة.

فاستخدام خل التفاح قد يكون له آثار مفيدة على مؤشر نسبة السكر في الدم والإجهاد التأكسدي لدى المصابين بداء السكري، 
خل التفاح قد يحسن وظيفة الأنسولين ويخفض مستويات السكر في الدم بعد الوجبات.

فوائد خل التفاح العضوي، يقاوم البكتيريا والفطريات وينظم الهضم

فوائد الترمس، يقوى المناعة ويحمى من السرطان ويساعد فى إنقاص الوزن

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فوائد خل التفاح فوائد خل التفاح للتخسيس فوائد خل التفاح العضوي فوائد خل التفاح للبشرة فوائد خل التفاح للرجيم

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