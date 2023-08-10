رئيس الوزراء البريطاني يعيد بلاده للاتحاد الأوروبي بتغريدة خاطئة

ارتكب مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الخميس خطأ، عندما نشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي إكس – تويتر سابقا- سمى فيه المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الأوروبي.



خطأ في تغريدات الحكومة البريطانية

ونشر مكتب رئيس الوزراء البريطاني سلسلة من التغريدات، تحدثت عن إجراءات الحكومة البريطانية في مجال الذكاء الاصطناعي وآفاق احتلال بريطانيا مركز الصدارة في هذا المجال.

وجاء في إحدى التغريدات إن "بريطانيا تستضيف ضعفي عدد شركات الذكاء الاصطناعي الذي يستضيفه أي بلد آخر في الاتحاد الأوروبي".

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وقالت وسائل الإعلام البريطانية أنه تم حذف المنشور بعد نحو 45 دقيقة من نشره، وأعيد نشره بصيغة أخرى، حيث تم حذف كلمة "آخر" من الجملة الأصلية.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

ويذكر أن بريطانيا انسحبت من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 31 يناير عام 2020، تنفيذا لمقررات الاستفتاء الشعبي على هذا الملف، الذي جرى في عام 2016، والذي صوت 52% من المشاركين فيه لصالح الانسحاب الذي أطلع عليه اسم "بريكست".

وبعد مرور 3 سنوات على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما زال العديد يتساءل هل حققت لندن مكاسب أم خسائر إثر اتفاق بريكست، فهناك من يؤكد أنها جنت مكاسب عديدة فيما أشار البعض إلي أن خروجها من الاتحاد الأوروبي كان قرارًا غير مناسب.

ومن جانبه، دافع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن اتفاق بريكست حمل معه إنجازات مهمة، ووفر فرصًا هائلة بعد ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ.

وقال سوناك في بيان لمناسبة مرور ثلاث سنوات على خروج البلاد رسميًّا من الاتحاد الأوروبي "في السنوات الثلاث التي انقضت منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي: قطعنا خطوات كبيرة في تنظيم الحريات التي أطلقها بريكست من أجل مواجهة تحديات الأجيال"، معتبرًا أن بريكست شكّل فرصة هائلة لتحقيق أولوياته المتعلقة بالنمو والتوظيف.

مكاسب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وأضاف رئيس الوزراء الذي يحتفل أيضا هذا الأسبوع بمرور 100 يوم على توليه منصبه أن بلاده شقت طريقها كدولة مستقلة تتمتع بالثقة وهذا الزخم لم يتباطأ، مشيرًا الى أن هذا يشمل إطلاق أسرع حملة تلقيح في أوروبا وتوقيع اتفاقات تجارية مع 70 دولة و"استعادة السيطرة على حدودنا".

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