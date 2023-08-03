الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

بريطانيا تقلص عدد الموظفين بسفارتها في النيجر

النيجر، فيتو
النيجر، فيتو

أعلنت الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، أنها ستقلص مؤقتًا عدد الموظفين في السفارة البريطانية في نيامي عاصمة النيجر، بسبب الوضع الأمني الحالي، بعد أيام من استيلاء المجلس العسكري على السلطة بعد انقلاب على الرئيس محمد بازوم.

وقالت الوزارة، إن هناك احتجاجات واضطرابات نتيجة الانقلاب العسكري، مشيرة إلى أن الأطراف التي نظَّمت تظاهرة في الـ30 من يوليو، "دعت لتنظيم تظاهرة أخرى اليوم بمناسبة عيد استقلال النيجر".

Advertisements

وحذَّرت الخارجية البريطانية من أن التظاهرات قد تكون عنيفة، وأن الوضع يمكن أن يتغير بسرعة دون سابق إنذار.

بريطانيا تعيّن سفيرا جديدا في روسيا رغم توتر العلاقات

جواز فكتوريا من ألكسندر باطل، مسئولو بريطانيا عارضوا زواج الملكة بالقيصر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الانقلاب العسكري الخارجية البريطانية الرئيس محمد بازوم السفارة البريطانية بريطانيا روسيا نيامي عاصمة النيجر

مواد متعلقة

فرنسا تطلب من النيجر ضمان سلامة سفارتها بشكل كامل

تعهد جديد من أمريكا لرئيس النيجر: ملتزمون بإعادتك إلى السلطة

"إيكواس" تكشف سيناريوهات التدخل العسكري في النيجر

الصراع على الكعكة الصفراء في النيجر، فرنسا تخسر منجم اليورانيوم المجاني في نيامي، ولعبة موت بين روسيا والغرب بحديقة باريس الأفريقية

الأكثر قراءة

التظلمات تخفف عقوبة كهربا إلى 6 مباريات وهذا موقف أزمة الشحات والشيبي

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين

كواليس إقالة أبو عبلة من رئاسة الجهاز الطبي بالأهلي

أخبار مصر: حسم سعر الفائدة، رحيل مرتضى عن الزمالك ورد من ممدوح عباس، بن شرقي يفاجئ الأهلي، مقتل سيدة بالمنوفية بطريقة نيرة أشرف

جريمة الصحراوي الغامضة.. تفاصيل مقتل رجل أعمال داخل سيارته الفارهة (فيديو جراف)

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بخسائره في البطولات العربية

مصرع شقيقين داخل شقة في الساحل

الزمالك يعلن التعاقد مع محمد عادل لاعب طائرة الأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

منصة "إكس" تتيح للمستخدمين إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم

اكتشاف جديد يقلب البشرية، مادة توصيل للكهرباء من حرارة الغرفة يثير الجدل

أوكسفام: غالبية عمل المرأة بلا أجر

علماء يعثرون على حفرية لحيوان ضخم في بيرو

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يواصل الانخفاض في الأسواق

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس داخل الأسواق

سعر جرام الذهب اليوم الخميس، مؤشر المعدن الأصفر بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

جريمة الصحراوي الغامضة.. تفاصيل مقتل رجل أعمال داخل سيارته الفارهة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالربح والثروة والجاه والسلطة

تفسير رؤية زيت الزيتون في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض والرزق الحلال

هل يجب على المخطوبة طاعة خطيبها، أستاذ فقه يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية