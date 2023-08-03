بريطانيا تقلص عدد الموظفين بسفارتها في النيجر
أعلنت الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، أنها ستقلص مؤقتًا عدد الموظفين في السفارة البريطانية في نيامي عاصمة النيجر، بسبب الوضع الأمني الحالي، بعد أيام من استيلاء المجلس العسكري على السلطة بعد انقلاب على الرئيس محمد بازوم.
وقالت الوزارة، إن هناك احتجاجات واضطرابات نتيجة الانقلاب العسكري، مشيرة إلى أن الأطراف التي نظَّمت تظاهرة في الـ30 من يوليو، "دعت لتنظيم تظاهرة أخرى اليوم بمناسبة عيد استقلال النيجر".
وحذَّرت الخارجية البريطانية من أن التظاهرات قد تكون عنيفة، وأن الوضع يمكن أن يتغير بسرعة دون سابق إنذار.
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