النيابة العامة تذيع الحلقة الثالثة من ميثاق العدالة (فيديو)
أذاعت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك الحلقة الثالثة ضمن حلقات ميثاق العدالة والتى تضمنت تعريف العدالة ووصايا العدل فى الإنجيل.
وجاء في رسالة النيابة العامة:
إلى العدل يرجع القضاء وعلى أثره كل مستقيمى القلوب (سفر المزامير ٩٤: ١٥)
يكون صنع العدل سلاما وعمل العدل سكونا وطمأنينة إلى الأبد (سفر إشعياء ۱۷:۳۲)
لا تنظروا إلى الوجوه في القضاء للصغير كالكبير تسمعون لا تهابوا وجه إنسان لأن القضاء لِلهِ (سفر التثنية
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