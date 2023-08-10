الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

النيابة العامة تذيع الحلقة الثالثة من ميثاق العدالة (فيديو)

النائب العام،فيتو
النائب العام،فيتو

أذاعت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك الحلقة الثالثة  ضمن حلقات ميثاق العدالة والتى تضمنت تعريف العدالة ووصايا العدل فى الإنجيل.    

وجاء في رسالة النيابة العامة: 
إلى العدل يرجع القضاء وعلى أثره كل مستقيمى القلوب (سفر المزامير ٩٤: ١٥)

يكون صنع العدل سلاما وعمل العدل سكونا وطمأنينة إلى الأبد (سفر إشعياء ۱۷:۳۲)

لا تنظروا إلى الوجوه في القضاء للصغير كالكبير تسمعون لا تهابوا وجه إنسان لأن القضاء لِلهِ (سفر التثنية 

Advertisements

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النيابة العامة ميثاق العدلة اخبار الحوادث اليوم النائب العام

مواد متعلقة

النيابة العامة تذيع فيلما بعنوان ميثاق العدالة (فيديو)

قرار عاجل من النائب العام السعودى بشأن شخص تحرش بـ طفل

الأكثر قراءة

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

تنسيق الجامعات 2023، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية

تفاصيل زيارة محمود الخطيب للأكاديمية البحرية (صور)

قرار جديد من المحكمة بشأن صاحبة قناة يوميات أنوش للروتين اليومي

انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة بسبب كسر مفاجئ

رابطة الأندية تعلن أفضل ثنائي دفاعي في الدوري المصري

رغم مطالبة أوسوريو برحيله، تطورات جديدة في ملف استمرار سامسون مع الزمالك

قاضٍ مصري يفضح تزوير الإخوان للفيلم الوثائقي لمذبحة رابعة

Advertisements

منوعات

المزيد

مئات السياح يعلقون على جبل الكبريت بسبب تعطل التلفريك

أمريكا تعيد 42 قطعة أثرية إلى إيطاليا يعود تاريخها لـ 2500 عام

رعب في أكبر شوارع لندن من تكرار أحداث فيلم هوليوود الشهير

مطعم إيطالي يفرض رسوما مفاجئة على سائح

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 10-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 10-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 10-8-2023 في السوق المحلي

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

زلزال وتشويه الآثار.. كوارث حفل ترافيس سكوت في روما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نص أذكار المساء مكتوبة كاملة للحفظ والتحصين

هل يجوز للخاطب أن يرى من خطيبته غيرالوجه والكفين؟.. رد حاسم من أستاذ فقه بالأزهر

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقته بكسب المال وأخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية