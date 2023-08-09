النيابة العامة تذيع فيلما بعنوان ميثاق العدالة (فيديو)
أذاعت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية الفيس بوك فيلم بعنوان ميثاق العدالة.
وقال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، في رسالة لأعضاء النيابة العامة: “إن نصيحتي لكم أن تدارسوا نصوص دستور عمل النيابة العامة ميثاق العدالة الذي عرض عليكم وقد جمع فيها أهم ما يعينكم على الوفاء باليمين الذي أقسمتموه، وسوف نعد لكن برنامجا تدريبيا على مستوى راق لنكون قد أدينا لكم الأمانة، ويسرنا لكن السبل نحو تحقيق عدالة ناجزة في ربوع البلاد”.
وأقول لقادة النيابة العامة إن أعضاء النيابة العامة الجديد أمانة في رقابكم.
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