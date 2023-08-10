الخميس 10 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

محاكمات المشاهير في أسبوع.. تأجيل محاكمة مرتضى منصور في قضية سب الخطيب لـ7 سبتمبر.. وقرار جديد في استئناف صاحبة قناة يوميات أنوش للروتين اليومي

مرتضي منصور والخطيب،
مرتضي منصور والخطيب، فيتو

تنشر «فيتو» الأحكام والقرارات التي صدرت من محاكم الجنايات والجنح والتعويضات بشأن النجوم ومشاهير السوشيال ميديا خلال الأسبوع المنقضي من شهر أغسطس 2023. 

وفيما يلي أبرز المحاكمات:

 

تأجيل استئناف صاحبة قناة يوميات أنوش للروتين اليومي

قررت الدائرة الأولى بمحكمة مستأنف اقتصادي، تأجيل استئناف نبوية جمعة، وشهرتها أنوش، على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه لجلسة 7 نوفمبر للاطلاع.

 

تأجيل أولى جلسات محاكمة ضابط سيدي براني لجلسة 3 سبتمبر

 

وأجلت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر، أولى جلسات محاكمة ضابط شرطة فى القضية المعروفة بأحداث قسم شرطة سيدى براني بمحافظة مطروح، لجلسة ٣ سبتمبر المقبل للاطلاع.

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تأجيل محاكمة مرتضى منصور في قضية سب الخطيب لـ 7 سبتمبر

وأجلت الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية، أولى جلسات استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لجلسة 7 سبتمبر لحضوره بشخصه.

 

تأجيل استئناف براءة أحمد عيد عبد الملك في اتهامه بسب مرتضى منصور

 

وأجلت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي، برئاسة المستشار أدهم فهيم، نظر الاستئناف على براءة أحمد عيد عبد الملك، في اتهامه بسب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لجلسة 6 سبتمبر للنطق بالحكم.

تأجيل الاستئناف على براءة محام شهير في اتهامه بسب مرتضى منصور

 

وأجلت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي برئاسة المستشار أدهم فهيم، استئنافا مقدما من النيابة العامة ضد محامٍ شهير، والمقضي فيها حكم أول درجة بالبراءة بتهمة سب وقذف في القضية رقم 195 لسنة 2023 مستأنف اقتصادي، والمتهم فيها بتعمد مضايقة وإزعاج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بالإساءة باستعمال وسائل الاتصال، لجلسة 6 سبتمبر للنطق بالحُكم.

 

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