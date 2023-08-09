تأجيل استئناف براءة أحمد عيد عبد الملك في اتهامه بسب مرتضى منصور

أجلت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي، برئاسة المستشار أدهم فهيم، نظر الاستئناف على براءة أحمد عيد عبد الملك، في اتهامه بسب مرتضى منصور، لجلسة 6 سبتمبر للنطق بالحكم..

وكانت المحكمة الاقتصادية مستأنف، قضت ببراءة أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك السابق والمحكوم عليه غيابيا بتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا بالحق المدني، بتهمة سب وقذف بتهمة سب وقذف مرتضى منصور.

وقضت محكمة جنح الاقتصادية، بتغريم أحمد عيد عبد الملك مبلغ 20 ألف جنيه وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا بالحق المدني في اتهامه بسب مرتضى منصور.

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وحملت القضية رقم 3 لسنة 2023 م جنح اقتصادي والمقيدة برقم 3194 لسنة 2022 م جنح مالية، والمقامة من مرتضى منصور ضد الكابتن أحمد عيد عبدالملك لاعب نادي الزمالك والمنتخب الأسبق لاتهامه بسب وقذف الأول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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