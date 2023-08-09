تأجيل الاستئناف على براءة محام شهير في اتهامه بسب مرتضى منصور

أجلت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي برئاسة المستشار أدهم فهيم، استئنافا مقدما من النيابة العامة ضد محامٍ شهير، والمقضي فيها حكم أول درجة بالبراءة بتهمة سب وقذف في القضية رقم 195 لسنة 2023 مستأنف اقتصادي، والمتهم فيها بتعمد مضايقة وإزعاج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بالإساءة باستعمال وسائل الاتصال، لجلسة 6 سبتمبر للنطق بالحُكم.

براءة أحمد عيد عبد الملك

وفي وقت سابق قضت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي، برئاسة المستشار أدهم فهيم، تأجيل الاستئناف على براءة أحمد عيد عبد الملك، في اتهامه بسب مرتضى منصور، لجلسة 6 سبتمبر للنطق بالحكم.

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ونظرت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي برئاسة المستشار أدهم فهيم في القضية رقم 351 لسنة 2023، مستأنف اقتصادي رقم 3 لسنة 2023م جُنح اقتصادي ضد أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، والمقضي فيها حكم أول درجة بالبراءة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور.