الخميس 10 أغسطس 2023
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حوادث

تأجيل محاكمة مرتضى منصور في قضية سب الخطيب لـ 7 سبتمبر

مرتضي منصور والخطيب،
مرتضي منصور والخطيب، فيتو

أجلت  الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية، اليوم الخميس، أولى جلسات استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لجلسة 7 سبتمبر لحضوره بشخصه.

حبس مرتضى منصور في قضية سب الخطيب  

وتضمن الحكم إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي التي يتهم فيها مرتضى منصور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

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حبس مرتضي منصور كابتن محمود الخطيب مجلس ادارة النادي الاهلي محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مرتضى منصور

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