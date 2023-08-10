الخميس 10 أغسطس 2023
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حوادث

نظر استئناف حبس مرتضى منصور في قضية سب الخطيب، بعد قليل

مرتضي منصور والخطيب،
مرتضي منصور والخطيب، فيتو

تنظر الدائرة الأولى جنايات استئناف المستشار مرتضى منصور  رئيس نادي الزمالك السابق، فى القضية رقم 728 لسنة 2023 على حكم حبسه 3 شهور بتهمة سب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى.

 

حبس مرتضى منصور في قضية سب الخطيب  

وتضمن الحكم إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي التي يتهم فيها مرتضى منصور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

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مرتضى منصور نادي الزمالك محمود الخطيب النادي الأهلي

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