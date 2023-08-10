الخميس 10 أغسطس 2023
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رياضة

دوري القسم الثاني

اتحاد الكرة يطالب الأندية بهذا الإجراء قبل الموسم الجديد

دوري القسم الثاني،فيتو
دوري القسم الثاني،فيتو

دوري القسم الثاني، طالب اتحاد الكرة أندية دوري القسم الثاني، بإخطار الجبلاية بعدة بيانات خاصة بالأندية ومراكز الشباب استعدادا للمشاركة في دوري القسم الثاني الموسم الجديد.

 

اتحاد الكرة يطالب الأندية بهذه البيانات

وأرسل اتحاد الكرة استمارة بيانات للأندية المشاركة في دوري القسم الثاني مطالبا الأندية باستيفاء تلك البيانات وإرسالها لاتحاد الكرة استعدادا للموسم الجديد.

 

وأكد اتحاد الكرة علي الأندية ضرورة إرسال  الموافقات الأمنية للملاعب التي تستضيف مباريات الفرق بدوري القسم الثاني والزي الرسمي والزي الاحتياطي للفريق وأسماء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

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دوري المحترفين

 أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة المصري، مساء أمس الأربعاء، اللائحة المنظمة لمسابقة دوري القسم الثاني بمجموعتيه الأولى والثانية.

وحددت اللائحة التي أصدرها اتحاد الكرة نظام الهبوط في الموسم الجديد، من دوري المحترفين إلى دوري القسم الثاني ب، وكذلك الهبوط من دوري القسم الثاني ب، إلى دور القسم الثالث على النحو التالي:

أولا: الهبوط في دوري المحترفين


الأندية التي تحتل المراكز الست الأخيرة في دوري المحترفين (القسم الثاني أ) بعد إقامة دوري من دور واحد بين الأندية من المركز الحادي عشر للمركز العشرين، تهبط مباشرة لدوري القسم الثاني ب في الموسم 2024 - 2025، في حين تصعد بدلا منها الأندية الست التي تحتل صدارة المجموعات الست في دور القسم الثاني ب لدوري المحترفين (القسم الثاني أ).

ثانيا: الهبوط في دوري القسم الثاني ب


الأندية التي تحتل المركز الأخير في المجموعات الست بدوري القسم الثاني ب، تهبط مباشرة لدوري القسم الثالث في الموسم بعد القادم 2024 - 2025.

 

وجاء في اللائحة التي أصدرها اتحاد الكرة وأرسل نسخة منها لجميع أندية القسم الثاني بمجموعتيه الأولى والثانية، تمسك مجلس الجبلاية بتطبيق دوري المحترفين المكون من (20 ناديا) في الموسم الكروي المقبل 2023 - 2024 على الرغم من إعتراض أغلب الأندية، بما فيها أندية دوري المحترفين نفسها.

 

كما جاء في اللائحة تمسك مجلس الجبلاية بإقامة دوري المحترفين من دور واحد، رغم رفض جميع الأندية المشاركة في دوري المحترفين في الموسم المقبل، ومطالبتها بإقامة البطولة من دورين إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص.

 

 أما المجموعة الثانية من دوري القسم الثاني (القسم الثاني ب)، فتقام من 56 فريقا مقسمة على ثلاث مجموعات كل مجموعة منها مقسمة إلى قسمين

وجاء في اللائحة التي أعلنها اتحاد الكرة، إقامة دوري القسم الثاني من مجموعتين:

المجموعة الأولى: ستضم 20 ناديا (دوري المحترفين) أو ما يعرف بالقسم الثاني أ، وهي البطولة التي استحدثها مجلس الجبلاية لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية

المجموعة الثانية: ٥٦ فريق مقسمة إلى 3 مجموعات، وكل مجموعة منها مقسمة إلى قسمين 
 

 

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