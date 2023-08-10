البطولة العربية، الهلال السعودي يعادل رقم الترجي التونسي بالنهائيات

البطولة العربية، نجح الهلال السعودي في معادلة رقم الترجي التونسي، بعد وصوله لنهائي البطولة العربية للمرة الخامسة في تاريخه.

وتأهل الهلال علي حساب نظيره الشباب السعودي بنتجية 3-1، إلي الدور النهائي للبطولة العربية 2023 المقامة في السعودية ليضرب موعدا مع النصر بالنهائي.

تاريخ الهلال السعودي في نهائيات البطولة العربية

ووصل الهلال لنهائي البطولة العربية أول مرة عام 1989، وخسر حينها أمام الوداد المغربي، ثم بلغ النهائي مرتين على التوالي عامي 1994 و1995 وفاز باللقبين على حساب اتحاد جدة والترجي التونسي على الترتيب.

Advertisements

وشهد عام 2019 آخر وصول للهلال إلى المباراة النهائية، وخسر وقتها اللقب لصالح النجم الساحلي التونسي.

وعلي صعيد متصل واصل الهلال السعودي نتائجه الإيجابية أمام الأندية السعودية خارجيا في آخر 5 مواسم حيث سبق وتجاوز الأهلي في دور الـ16، والاتحاد في دور الـ8 بدوري أبطال آسيا عام 2019 والتي حصد لقبها أمام أوراو ريد دايموندز الياباني.

وفي نسخة دوري أبطال آسيا عام 2021 تجاوز الهلال منافسه النصر في نصف النهائي، ونجح في تحقيق البطولة أيضًا أمام بوهانج الكوري الجنوبي.

وعلى مستوى البطولات العربية عبر الهلال عقبة الأهلي في نصف النهائي بنسخة 2019 قبل أن يخسر النهائي أمام النجم.

وفي النسخة الحالية أقصى الهلال اتحاد جدة من ربع النهائي، ثم تجاوز الشباب في نصف النهائي ليضرب موعدا مع النصر في ديربي العاصمة على لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية يوم السبت المقبل.

نهائي البطولة العربية

يلتقي فريق النصر السعودي مع مواطنه فريق الهلال في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية

وتقام مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية، في تمام الساعة التاسعة مساءً بعد غد السبت الموافق 12 أغسطس الجاري.

ويشهد نهائي البطولة العربية مواجهة سعودية خالصة، حين يلتقي الهلال والنصر، للمرة الأولى منذ 1994.

ومن المقرر أن تشهد البطولة العربية، بطلًا سعوديًا جديدًا للمرة الأولى منذ نسخة 2005، حيث كان الاتحاد آخر بطل سعودي.

وضمنت السعودية لقبًا جديدًا إلى رصيد أنديتها في البطولة العربية عبر تاريخها، حيث يتوج أحد فريقي الهلال والنصر، بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وشهدت نسخة 1994، مواجهة سعودية خالصة للمرة الأولى بين الهلال والاتحاد، في مباراة أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، قبل أن يتوج الهلال باللقب العربي.

وشهدت آخر نسختين من البطولة العربية، تأهل فريقين سعوديين، حيث تأهل الهلال إلى نهائي 2019، قبل أن يكتفي بالميدالية الفضية أمام النجم الساحلي التونسي بنتيجة (1-2) في المباراة النهائية.

وفي نسخة 2019-2020، تأهل الاتحاد إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، قبل أن يخسر أمام الرجاء بعد تعادل تاريخي في الوقت الأصلي بنتيجة (4-4)، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي منحت اللقب للفريق المغربي.

وتمكن فريق النصر من الفوز على حساب الشرطة العراقي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز.

بينما حسم فريق الهلال بطاقة تأهله إلى نهائي البطولة بعد الفوز على حساب الشباب بنتيجة 3-1، في المواجهة التي جمعت بينهما.

فاز الهلال السعودي على مواطنه الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف من مباراة الفريقين بدور نصف النهائي من كأس الملك سلمان للأندية “البطولة العربية"، ليصعد الزعيم الهلالي إلى مواجهة النصر في نهائي سعودي خالص في ديربي الرياض.