أمين عمر يطرد حارس الهلال أمام الشباب في البطولة العربية (فيديو)

البطولة العربية، أشهر الحكم الدولي المصري أمين عمر، البطاقة الحمراء في وجه عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال السعودي أمام الشباب في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن نصف نهائي البطولة العربية (كأس الملك سلمان للأندية الأبطال).

وفي الدقيقة 25، أشهر أمين عمر بطاقة حمراء مباشرة في وجه المعيوف بعد تصدى لتسديدة في طريقها للمرمى بيده من خارج منطقة الجزاء، ليكمل فريقه المباراة بـ10 لاعبين.

وشارك حبيب الوطيان الحارس الثاني بعد خروج روبن نيفيز، في المباراة التي تشهد تقدم الهلال بثنائية نظيفة.

وتقدم الهلال السعودي على مواطنه الشباب بهدفين دون رد في الشوط الأول من مباراة الفريقين بدور نصف النهائي من كأس الملك سلمان للأندية “البطولة العربية".

وسجل محمد كنو هدف التقدم للهلال من ضربة رأس في الدقيقة 10 في مرمى الشباب قبل أن يضيف البرازيلي مالكوم الهدف الثاني قبل نهاية الشوط بدقيقة واحدة.

وفي الدقيقة 40 تعرض حارس الهلال عبد الله المعيوف للطرد بقرار من الحكم أمين عمر ليكمل الزعيم اللقاء بعشرة لاعبين.

تشكيل الهلال السعودي

عبدالله المعيوف

سعود عبدالحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني

محمد كنو - روبن نيفيز - ميتشائيل ديلجادو

سالم الدوسري - سافيتش - مالكوم

تشكيل الشباب السعودي

كيم سيونج

حسان تمبكتي - سعيد الربيعي - رياض شراحيلي - فواز الصقور-

حسين الصبياني - جوستافو كويلار - حسين القحطاني- إيفر بانيجا

عبدالله الجوعي- هتان باهبري



تردد قنوات SSC السعودية



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وتأهل الشباب السعودي إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، بعد تجاوزه الوحدة الإماراتي بضربات الترجيح.

رونالدو أفضل لاعب في مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الشرطة العراقي، التي أقيمت اليوم الأربعاء ضمن نصف نهائي البطولة العربية (كأس الملك سلمان).

وكانت اللجنة المنظمة لـ البطولة العربية، قررت تخصيص جائزة رجل المباراة بداية من مواجهتي نصف النهائي، ليتوج رونالدو بجائزة أفضل لاعب في مباراة النصر والشرطة بعدما قاد فريقه للفوز بهدف نظيف أحرزه من ركلة جزاء، ليتأهل إلى المباراة النهائية في انتظار الفائز من مواجهة الهلال والشباب السعوديين التي تقام حاليًا.

وكشف الاتحاد العربي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن فوز رونالدو بجائزة أفضل لاعب في مباراة النصر والشرطة.