برشلونة يخطط للتعاقد مع مدافع ريال مايوركا بعد طلب تشافي

برشلونة، طلب تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، من إدارة النادي ضرورة التعاقد مع ظهير أيمن، بطابع دفاعي أكثر من الهجوم.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن الإدارة الفنية لبرشلونة، استقرت على بابلو مافيو، مدافع ريال مايوركا والذي تم اعتباره كلاعب "منخفض التكلفة" مقارنة بالخيارات الرئيسية التي كان يستهدفها البارسا مثل خوان فويث وجواو كانسيلو.

وواصلت التقارير أن الصعوبات واضحة في تعاقد نادي برشلونة مع الأرجنتيني خوان فويث بسبب رفض فياريال التفاوض إلا حول الشرط الجزائي المحدد بقيمة 54 مليون يورو، وصعوبات التفاوض مع مانشستر سيتي للحصول على كانسيلو معارا.

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وأشار التقرير، إلى أنه يمكن أن تتم صفقة مافيو مقابل 6 إلى 8 ملايين يورو، على الرغم من أن الشرط الجزائي في عقده 30 مليون يورو، لكن نادي مايوركا مستعد للدخول في مفاوضات.

وتلقى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، ضربة موجعة، خلال مواجهة توتنهام، بكأس خوان جامبر الودية، مساء الثلاثاء.

وتعرض المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو لإصابة عضلية في الدقيقة 29، ولم يستطع استكمال المباراة، وطلب التغيير وذلك قبل أيام من انطلاق الدوري الإسباني.

وأشرك تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة سيرجي روبرتو بدلا منه.

برشلونة يسعى لاستعارة ثنائي مانشستر سيتي



تقدم نادي برشلونة الإسباني بعرض لنظيره مانشستر سيتي، للحصول على خدمات لاعبين من صفوفه في إطار الميركاتو الصيفي الجاري، بحسب تقرير صحفي كتالوني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، الأحد الماضي، أن برشلونة طلب استعارة الثنائي البرتغالي، برناردو سيلفا وجواو كانسيلو.

ويريد البارسا استعارة سيلفا لموسم واحد، مع وجود خيار شراء إلزامي بقيمة 70 مليون يورو.

أما كانسيلو، فقد طلب النادي الكتالوني استعارته، لكن مع وضع بند خيار الشراء، وليس إلزاميا.