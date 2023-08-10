الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

برشلونة يخطط للتعاقد مع مدافع ريال مايوركا بعد طلب تشافي

برشلونة،فيتو
برشلونة،فيتو

برشلونة، طلب تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، من إدارة النادي ضرورة التعاقد مع ظهير أيمن، بطابع دفاعي أكثر من الهجوم.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن الإدارة الفنية لبرشلونة، استقرت على بابلو مافيو، مدافع ريال مايوركا والذي تم اعتباره كلاعب "منخفض التكلفة" مقارنة بالخيارات الرئيسية التي كان يستهدفها البارسا مثل خوان فويث وجواو كانسيلو.

وواصلت التقارير أن  الصعوبات واضحة في تعاقد نادي برشلونة مع الأرجنتيني خوان فويث بسبب رفض فياريال التفاوض إلا حول الشرط الجزائي المحدد بقيمة 54 مليون يورو، وصعوبات التفاوض مع مانشستر سيتي للحصول على كانسيلو معارا.

Advertisements

وأشار التقرير، إلى أنه يمكن أن تتم صفقة مافيو مقابل 6 إلى 8 ملايين يورو، على الرغم من أن الشرط الجزائي في عقده 30 مليون يورو، لكن نادي مايوركا مستعد للدخول في مفاوضات.

وتلقى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، ضربة موجعة، خلال مواجهة توتنهام، بكأس خوان جامبر الودية، مساء الثلاثاء.

وتعرض المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو لإصابة عضلية في الدقيقة 29، ولم يستطع استكمال المباراة، وطلب التغيير وذلك قبل أيام من انطلاق الدوري الإسباني.

 

وأشرك تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة سيرجي روبرتو بدلا منه.

برشلونة يعلن انتقال كيسي إلى أهلي جدة السعودي رسميًا

تشافي يثير الجدل حول مستقبل أنسو فاتي مع برشلونة

برشلونة يسعى لاستعارة ثنائي مانشستر سيتي


تقدم نادي برشلونة الإسباني بعرض لنظيره مانشستر سيتي، للحصول على خدمات لاعبين من صفوفه في إطار الميركاتو الصيفي الجاري، بحسب تقرير صحفي كتالوني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، الأحد الماضي، أن برشلونة طلب استعارة الثنائي البرتغالي، برناردو سيلفا وجواو كانسيلو.

ويريد البارسا استعارة سيلفا لموسم واحد، مع وجود خيار شراء إلزامي بقيمة 70 مليون يورو.

أما كانسيلو، فقد طلب النادي الكتالوني استعارته، لكن مع وضع بند خيار الشراء، وليس إلزاميا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا  مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

برشلونة تشافي هيرنانديز تشافي بابلو مافيو ريال مايوركا خوان فويث فياريا

مواد متعلقة

تشافي يثير الجدل حول مستقبل أنسو فاتي مع برشلونة

تشافي يتلقى صدمة قوية قبل بداية الدوري الإسباني مع برشلونة

4 خيارات أمام تشافي لتعويض رحيل عثمان ديمبلي عن برشلونة

تشافي يغير رأيه بشأن عودة نيمار لبرشلونة

الأكثر قراءة

كوارث حفل ترافيس سكوت في سيرك ماكسيموس بروما

تنسيق كلية الصيدلة 2023 في الجامعات الحكومية، بشرى لمن فاتته كلية الطب

الأهلي، هل تدخل مرتجى وغالي في رحيل عبد الحفيظ

شروط الالتحاق بالكلية المصرية للطيران بالأكاديمية المصرية

أخبار مصر: آخر كلام عن انتهاء أزمة السجائر، مرتضى يهاجم شيكابالا مجددا، ساويرس يثور بسبب صلاح، رسالة شعبة الذهب للمصريين

رد قاس من نجيب ساويرس لمتابع شن هجوما على صلاح ومحمد رمضان

أسعار الأسماك اليوم، البوري يسجل 100 جنيه في سوق العبور

حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو

Advertisements

منوعات

المزيد

العمل لفترات طويلة على الكمبيوتر قد يؤدي للموت

يعتقدون أن أصلهم حيوانات، قصة فيديو يرصد تحول أشخاص إلى أبقار

اكتشاف عظام طفل لنوع غير معروف من البشر

سلطان النيادي يوجه رسالة لوسائل الإعلام من الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 10-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، البوري يسجل 100 جنيه في سوق العبور

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 10-8-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 10-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

أم كلثوم خطفت منها أشهر أغانيها.. وطاردتها شائعات الزواج بإسماعيل ياسين.. محطات من حياة ثريا حلمي (فيديو)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الفطير في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض وتحسن الحالة النفسية

معناها من الله ولفظها من الرسول، من كنوز الأحاديث القدسية الصحيحة

على الله الجمال خطيبا للجمعة بمسجد السيدة نفيسة

المزيد
الجريدة الرسمية