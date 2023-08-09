تشافي يثير الجدل حول مستقبل أنسو فاتي مع برشلونة

أثار تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، جدلا بعد تصريحاته عن مستقبل أنسو فاتي مع البلوجرانا، خلال الفترة المقبلة.

ورافضا تأكيد بقاء اللاعب من عدمه، قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد للدوري الإسباني، والمقرر له يوم الجمعة المقبل 11 أغسطس الحالي.

وشارك فاتي مع برشلونة أمس الثلاثاء، في مواجهة توتنهام هوتسبير الإنجليزي بكأس خوان جامبر الودية، التي انتهت بفوز البرسا بنتيجة (4-2).

تصريحات تشافي حول أنسو فاتي

وقال تشافي في تصريحات لقناة برشلونة، عن مستقبل أنسو فاتي: سنرى حتى 31 أغسطس (موعد غلق باب الانتقالات في أوروبا)، ولا يمكنني قول أي شيء آخر.

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وأضاف: نحن نعول على اللعب المالي النظيف، بجانب أن هناك منافسة كبيرة في المقدمة، فهناك فيران توريس ورافينيا.

وقال الصحفي داريو مونتيرو، عقب برنامج "الشرينجيتو" الإسباني الشهير: مقربون من أنسو فاتي لم يتفهموا تصريحات تشافي بعد المباراة.. اللاعب يرغب بالاستمرار في برشلونة.

فاتي يقترب من الدوري السعودي

من جانبها، أشارت صحيفة (ElDesmarque) الإسبانية إلى أن فاتي يقترب من الانضمام إلى الدوري السعودي، وأن برشلونة والهلال السعودي قريبان من الوصول لاتفاق حول إتمام الصفقة.

وذكرت الصحيفة أن الهلال السعودي فضل أنسو على البرتغالي جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد، بعدما حاول ضمه مقابل 15 مليون يورو، لكن أتليتكو مدريد طلب الحصول على 20 مليون يورو.

ودخل فاتي، صاحب الـ20 عاما، اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية الكبرى خلال الفترة الأخيرة، على غرار باريس سان جيرمان، الذي كان أبرز المهتمين بضم اللاعب.

ويعد فاتي من أبرز نجوم برشلونة الصاعدين في السنوات الأخيرة، حتى إنه حصل على القميص رقم 10 الذي كان يرتديه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد رحيله عام 2021.

برشلونة يعلق على عودة نيمار

وعلق ماتيو أليماني مدير إدارة كرة القدم في نادي برشلونة، على الأنباء التي ترددت حول إمكانية عودة نيمار نجم باريس سان جيرمان.

وارتبط اسم البرازيلي نيمار بالعودة إلى البارسا، في ظل اقتراب النجم الفرنسي عثمان ديمبلي من الانتقال لباريس سان جيرمان هذا الصيف.

وأكد أليماني في تصريح أبرزته صحيفة سبورت أن اسم نيمار ليس مطروحا على الطاولة، مضيفا: "نركز حاليا على ملف المغادرين، أما بقية الأمور مجرد أحاديث صحفية".