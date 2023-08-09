الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رياضة

برشلونة يعلن انتقال كيسي إلى أهلي جدة السعودي رسميًا

فرانك كيسي، فيتو
فرانك كيسي، فيتو

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن انتقال لاعب وسطه فرانك كيسي إلى أهلي جدة السعودي مقابل 12.5 مليون يورو.

وقال برشلونة في بيان رسمي: يريد نادي برشلونة أن ينتهز هذه الفرصة ليشكر فرانك علنًا على التزامه وتفانيه، ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في المستقبل.

 فرانك كيسي انضم إلى برشلونة الصيف الماضي، بعد انتهاء عقده مع ميلان. الذي أمضى  معه اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا خمسة مواسم مع الفريق الإيطالي.

وكان الأهلي قد تعاقد خلال الانتقالات الصيفية مع النجم البرازيلي فيرمنيو، الجزائري رياض محرز، السنغالي إدوارد ميندي والفرنسي ماكسيمان.

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صفقة أوروبية جديدة لأهلي جدة 

الأهلي يرغب في تعزيز صفوفه من خلال التعاقد مع البولندي بيوتر زيلينسكي، نجم وسط فريق الجنوب، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأفاد فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن الأهلي قدم عرضا رسميا لنابولي من أجل التعاقد مع زيلينسكي.

وأضاف أن المفاوضات بين الناديين جارية الآن من أجل التوصل إلى اتفاق، لافتا إلى أن عقد النجم البولندي مع نابولي سينتهي في صيف 2024.

وأشار رومانو إلى أن النادي السعودي يريد التوصل لاتفاق على قيمة الصفقة بأسرع وقت ممكن، أو سينتقل النادي لضم أهداف أخرى، موضحا أن ماركوس يورينتي يتواجد على قائمة التعزيزات بالنسبة للأهلي، رغم أن الأخير لم يقدم عرضا له.

جدير بالذكر أن الأهلي نجح في التعاقد مع عناصر مميزة من الدوريات الأوروبية، مثل إدواردو ميندي "تشيلسي"، سانت ماكسيمين "نيوكاسل يونايتد"، رياض محرز "مانشستر سيتي" وروبرتو فيرمينو "ليفربول".

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