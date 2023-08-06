تشافي يغير رأيه بشأن عودة نيمار لبرشلونة

برشلونة، كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، اقترب من العودة إلى صفوف برشلونة خلال الصيف الحالي.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ارتباط اسم نيمار بالعودة إلى نادي برشلونة بات بمثابة مسلسل طويل خلال الأعوام الماضية، لكن اللاعب الآن أقرب لارتداء قميص البارسا مجددا، أكثر من أي وقت مضى.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن مبخوت المري الذي يعمل سفيرا لليجا، يعد المصدر الرئيسي للمعلومة، خصوصا أنه أول من أعلن عن انتقال ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي في الصيف الحالي.

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وواصلت الصحيفة أنه كان لدى برشلونة فرصة لضم نيمار قبل بضعة أيام على سبيل الإعارة، عندما عرضه باريس سان جيرمان ضمن صفقة عثمان ديمبلي، لكن رفض البارسا هذه الصيغة.

تشافي يغير رأيه في عودة نيمار لبرشلونة

وذكرت "سبورت" أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، كان يعتقد أن عودة نيمار ليست الخيار المثالي للمشروع الحالي، لكنه يغير رأيه بسبب الرحيل المفاجئ لعثمان ديمبلي.

وكشفت أن نيمار يريد البقاء مع باريس حتى نهاية عقده في 2025، كي يكون ضمن الأعلى أجرا في العالم، لكنه يدرك جيدا أن النادي يبحث عن وسيله للتخلص منه.

وأتمت على أن خيار ارتداء قميص برشلونة مجددا دائما ما كان يغري نيمار، وينظر له الآن بصورة إيجابية.

تشافي يتحسر على صفقة ديمبلي لباريس سان جيرمان

وأكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، أن الفرنسي عثمان ديمبلي، أخطر النادي برغبته في الرحيل هذا الصيف.

وقال تشافي، خلال تصريحاته لقناة " TV3" الكتالونية: "لقد أخبرنا ديمبلي أنه يريد الرحيل، ونحن محبطون بسببه".

وواصل: "لا يمكننا منافسة عرض باريس سان جيرمان لضم ديمبلي".

وتابع: "إنها خيبة أمل بالنسبة لي، لأننا اعتنينا به كثيرا ليكون سعيدا، لكن باريس سان جيرمان قدم له عرضا خارج نطاق السوق تماما".

ولم يتواجد ديمبلي على مقاعد البدلاء ضد ميلان باللقاء الودي، حيث جلس في المدرجات.

وحقق برشلونة الفوز في المباراة بهدف دون رد، سجله الشاب أنسو فاتي، الذي ذهب للاحتفال بالهدف رفقة ديمبلي.

وكانت تقارير صحفية كشفت اليوم عن وجود خلاف بين الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة، وباريس سان جيرمان، حول تفاصيل العقد الجديد.