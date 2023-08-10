حبس عاطل بتهمة الاعتداء على شقيقته لرفضها إعطاءه مبلغ مالي لشراء مواد مخدرة
قررت نيابة المعصرة الجزئية حبس شخص قامة بالاعتداء على شقيقته بسبب رفضها إعطاءه مبلغ مالي لشراء المواد المخدرة، وذلك أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره يتضمن قيام أحد الأشخاص من مدمنى المواد المخدرة بالاعتداء على شقيقته بالضرب لرفضها إعطائه مبلغا ماليا لشراء المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة.
وبالفحص بناء على توجيهات اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات "مصابة بخدش بالوجه"- مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من شقيقها (مقيم بذات العنوان) لاعتدائه عليها بالضرب، مما نتج عنه إصابتها المنوه عنها.
عقب تقنين الإجراءات بناءً على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أمام اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.