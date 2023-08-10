الخميس 10 أغسطس 2023
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حوادث

‏حبس عاطل بتهمة الاعتداء على شقيقته لرفضها إعطاءه مبلغ مالي لشراء مواد مخدرة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

‏قررت نيابة المعصرة الجزئية حبس شخص قامة بالاعتداء على شقيقته بسبب رفضها إعطاءه مبلغ مالي لشراء المواد المخدرة، وذلك أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره يتضمن قيام أحد الأشخاص من مدمنى المواد المخدرة بالاعتداء على شقيقته بالضرب لرفضها إعطائه مبلغا ماليا لشراء المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة.

وبالفحص بناء على توجيهات اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات "مصابة بخدش بالوجه"- مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من شقيقها (مقيم بذات العنوان) لاعتدائه عليها بالضرب، مما نتج عنه إصابتها المنوه عنها.

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عقب تقنين الإجراءات بناءً على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أمام اللواء علاء  بشندي مدير المباحث الجنائية اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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أشرف الجندي النيابة العامة وزارة الداخلية

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