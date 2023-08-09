الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 9-8-2023

مؤشرات الذهب، فيتو
مؤشرات الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء ، تشهد أسعار الذهب استقرارا عالميا، وذلك واضح بحركة المؤشرات العالمية، كما أن السوق المحلي يشهد استقرارا طفيفا بسعر جرام الذهب لعيار 24 بالأسواق المحلية ليصل سعر الجرام للشراء إلى 2446.33 جنيه، وتقدم «فيتو» آخر تطورات  أسعار الذهب بالسوق المحلي من خلال موقع البورصة المصرية، ويمكن القول هناك حالة من الاستقرار بشكل عام  في سعر الذهب في الأسواق المحلية، وفقا لتوقعات خبراء أسواق المال والمحللين الفنيين لمؤشرات الذهب.

Advertisements

 

مؤشرات الذهب، فيتو 

 

مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية 

وجاءت أسعار الذهب اليوم بحركة التداولات للذهب عيار 24 في السوق المحلي حوالى 2446.33 جنيه، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب اليوم هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب  يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام، وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنــــــــــــــــــــا.

المؤشر العالمي للذهب

انخفضت بشكل طفيف أسعار الذهب العالمية بعدما أشارت ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، البنك المركزي الأمريكي إلى احتمال وجود حاجة لرفع أسعار الفائدة مرات أخرى للسيطرة على التضخم كما هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1935.39 دولار (الأونصة)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1970.60 دولار للاونصة. 

 

الذهب، فيتو 

 

 

 أسعار المعادن الأخرى عالميا 

انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 23.32 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4% إلى 918.37 دولار للأوقية وهبط البلاديوم 0.7% إلى 1247.81 دولار للأوقية، كما عاد الدولار إلى الارتفاع من جديد استعدادا لبيانات التضخم التي تصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وذلك بعد أداء قياسي للعملة الفيدرالية خلال الثلاثة أسابيع الماضية التي ارتفع خلالها بنسبة 2.2% وفقا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.

بينما عاد الدولار إلى الارتفاع  بنسبة 0.2% عقب الانخفاض الذي سجله نهاية الأسبوع الماضي عقب بيانات تقرير الوظائف، يذكر ان ارتفاعات الدولار خلال الفترة الماضية قد تزامنت مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية، وخلال الأسبوع الماضي ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 2.1% وسجل خلاله أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022 عند 4.222%. واستطاع العائد الاستقرار فوق المستوى 4% حتى بعد التراجع الذي سجله عقب بيانات الوظائف.    

 

الذهب، فيتو

 

احتياطيات الصين من الذهب

وقال  بنك الشعب الصيني، إن كمية الذهب التي يحتفظ بها ارتفعت بمقدار 740 ألف أونصة تروي، أي ما يعادل نحو 23 طنًا، ليصل إجمالي الاحتياطيات إلى 2137 طنًا، منها نحو 188 طنًا أُضيف عبر سلسلة من المشتريات المتواصلة التي بدأت في نوفمبر 2022، كما قادت الصين مشتريات البنوك المركزية في الأشهر الأخيرة مواصلة تنويع احتياطياتها، وقد ساعد ذلك على استمرار ارتفاع الأسعار رغم زيادة أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم،  والذي عادة ما يقلل الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الذهب سع الذهب مساء اليوم تالاربعاء 9 8 2023 الذهب الان فى القاهرة 9 8 اسعار الذهب فى الفترة المسا سعر سبيكة الذهب فى مصر اليوم الاربعاء سعر سبائ سبيكة ذهبية اسعار الذهب عيار 24 اسعار الذهب عيار18 اسعار الذهب عيار 14 اسعار الذهب عيار 21 سعر الذهب فى الامارات سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء بكام الدهب دلوقتى فى مصر مؤشر الذهب فى البورصة

مواد متعلقة

خبير: القيد بسجل خبراء تقييم الرقابة المالية يشجع الشركات العالمية للاستثمار في مصر

سعر جرام الذهب بمنتصف اليوم الأربعاء، المؤشر العالمي للمعدن الأصفر 9-8-2023

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية بتعاملات اليوم الثلاثاء 8-8-2023

الأكثر قراءة

الكشف عن وجهة سيد عبد الحفيظ المقبلة بعد رحيله عن الأهلي

الشركة الشرقية للدخان: علبة السجائر الكليوباترا بـ 24 جنيه

مكاسبهم تخطت 100 مليار جنيه، أنباء عن حملة رقابية لإسقاط أباطرة السجائر

بعد قرار مجلس الوزراء، عقوبة رادعة لإتلاف وإزالة الرقم القومي للعقار

حقيقة طلب أحمد فتوح فسخ التعاقد مع الزمالك

لاڤيينا يضم فاروق جعفر مدافع الزمالك رسميا

سعر كتاب المعاصر 850 جنيها، والأهالي يستغيثون من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

هتلر يزيد أوجاع يد الزمالك ويتقدم باستقالته قبل 8 أيام من البطولة العربية

Advertisements

منوعات

المزيد

سلطان النيادي يوجه رسالة لوسائل الإعلام من الفضاء

سيدة أمريكية تنجو من هجوم ثعبان بطريقة غريبة

فريق دولي يكشف سبب انفجار الماس

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 9-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الاربعاء 9-8-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 9-8-2023 في نهاية التعاملات

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 9-8-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 9-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تراجع نسبة تعاطي المخدرات بين العاملين في الدولة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم جمع القطن فى المنام وعلاقته بزوال الأحزان والعيش في أجواء هادئة

تفسير رؤية زراعة الفل فى المنام وعلاقتها بكسب الكثير من الأموال

هل الأم غير ملزمة بإرضاع طفلها؟ رد حاسم من أمين الفتوى

المزيد
الجريدة الرسمية