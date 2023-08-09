الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

رابط موقع التنسيق الألكتروني

تنسيق الجامعات 2023، التعليم العالي تعلن شروطا جديدة للقبول بالكليات والمعاهد

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 ،  يواصل طلاب الثانوية العامة المقيدون ضمن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023، تسجيل رغباتهم على موقع تنسيق الجامعات الحكومية.

وانطلقت المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات 2023 السبت الماضى، وتستمر حتى الخميس القادم بعد قرار وزارة التعليم العالي بمد فترة التقديم للخميس القادم بدلا من الأربعاء، وفقا للحد الأدنى الذى أعلنته وزارة التعليم العالى والبحث العلمي وهو  362 درجة فأكثر، أى بنسبة 88.29% بإجمالى عدد طلاب 22304.

Advertisements

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بعض الشروط الإضافية للقبول بالكليات والمعاهد وأبرزها كليات “ الحقوق والألسن والسياحة والفنادق والفنون التطبيقية والفنون الجميلة لجامعة حلوان والمعاهد العليا الخاصة للغات وكليات التكنولوجيا والتعليم”.

اقرأ أيضا: 

تنسيق الجامعات 2023، الدليل الكامل في التوزيع الجغرافي والكليات المستثناة من هذا التوزيع

وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر، أى بنسبة 83.41% بإجمالى عدد طلاب 15013، وسجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أى بنسبة 70.61% بإجمالى عدد طلاب 74923، ويبلغ إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى من جميع الشعب 112240 طالبا.

 

فيتو تنفرد بنشر قرار مد فترة تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة للخميس القادم 

وكانت فيتو قد انفردت في العدد الورقي الأخير بنشر قرار وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بـ مد فترة تسجيل رغبات الطلاب يوما آخر حتى مساء الخميس القادم، وذلك في إطار مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، والسبب يرجع في ذلك إلى تأخير وصول كافة استمارات الثانوية العامة إلى المدارس، وهناك بعض الطلاب تسلموا الاستمارات بعد انطلاق المرحلة الأولى بـ 48 ساعة.

اقرأ أيضا:

 

تنسيق الجامعات 2023، فيتو 

 

تنسيق الكليات 2023، دليلك الكامل لـ تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولي


وأشار المصدر إلى أن إعلان  نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2023 سيتم مطلع الأسبوع المقبل في مؤتمر صحفى بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور، والسيد عطا المشرف العام على تنسيق الجامعات الحكومية، وتشير التوقعات إلى ثبات أعداد الطلاب المقبولين العام القادم بقطاع الكليات الطبية، لاسيما أن الأعداد التي تم قبولها العام الماضى لم تزد عن 22 ألف طالب وطالبة بالكليات الطبية.

 

كليات الإعلام والإقتصاد والعلوم السياسية تتصدران الشعبة الأدبية 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023، وعلى مستوى الشعبة الأدبية، تتصدر كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام القمة، وسيتم حسم أمرهم هذا العام للمرحلة الأولى بنسبة كبيرة خاصة بعد إلغاء اختبارات القدرات لكليات الإعلام هذا العام.

 

توقعات تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولي، 90.9% للطب البشري و90.2% للأسنان، والعلاج الطبيعي 89.5% 

 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023، ونظرا لتقارب النتائج بين العام الماضى والحالي في مجاميع الشعب العلمية، أصبح هناك انخفاض طفيف في مؤشرات تنسيق الجامعات بالكليات الطبية عن العام الماضى، وتشير التوقعات طبقا للإحصائيات الأولية إلى أن كليات الطب البشرى ستسجل حدا أدنى 90.9%، وكلية طب الأسنان 90.2%، والعلاج الطبيعى 89.5% والصيدلة 88.7%، وسيتم إتاحة مقاعد أمام طلاب المرحلة الثانية بالشعبة العلمية بكليات الطب البيطرى  والعلوم والحاسبات والمعلومات والزراعة.

 

توقعات تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولي كلية الهندسة 

وعن شعبة الرياضيات، يوضح المصدر أن كليات الهندسة من الممكن إغلاقها خلال المرحلة الأولى عند 83.9%  نظرا لارتفاع أعداد الناجحين في الشعبة هذا العام.

 

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية».

تنسيق الجامعات 2023، ننشر جدول اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023، 3 كليات تتصدر الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى

حصريًّا عبر موقع (فيتو) نقدم لكم خدمات تنسيق الكليات 2023،  شروط القبول في الجامعات المصرية، تنسيق المعاهد والجامعات المصرية، تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدنى، تنسيق الشهادة الإعدادية 2023-2024،  تنسيق القبول بالجامعات المصرية، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام 2023 ، الشروط والقبول بالجامعات والمعاهد المصرية ، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العسكرية.

تنسيق الجامعات الحد الأدني تنسيق الجامعات 2023 الحد الأدنى للتقديم في تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى الحد الأدني للمرحلة الأولى في تنسيق الجامعات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى تنسيق الكليات تنسيق الكليات 2023 تنسيق الكليات 2023 ـ 2024 علمي علوم تنسيق الكليات 2023 للثانوية العامة توقعات تنسيق الكليات 2023 2024

مواد متعلقة

تنسيق الجامعات 2023، التعليم العالي تنشر وثيقة كيفية ترتيب رغبات الطلاب

تنسيق الجامعات 2023، حقيقة وجود فترات محددة لتسجيل الرغبات

تنسيق الجامعات 2023، شروط تقليل الاغتراب في التوزيع الجغرافي للكليات

تنسيق الجامعات 2023، قواعد ترتيب اختيارات الكليات والتعديل عليها

تنسيق الجامعات 2023، استثناء 1500 طالب من التوزيع الجغرافي

التعليم العالي تحذر طلاب الثانوية العامة من الجامعات المجهولة.. تعلن 54 جامعة حكومية وخاصة وأهلية معتمدة و204 معاهد

الأكثر قراءة

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023، 3 كليات تتصدر الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى

ساويرس يعلق على حديث كامل الوزير بشأن إهمال المصريين لمشروعات الدولة

اتحاد الصناعات يوضح أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق

هل ينحج رمز QR code فى ضبط أسعار السجائر فى مصر

كتاب الأضواء يتصدر تويتر بعد وصول سعره لـ 670 جنيها ومتابعون: هنقعد عيالنا في البيت

إجمالي إيرادات فيلم محمد هنيدي الجديد مرعي البريمو بالسينمات المصرية

توقعات بارتفاعات جديدة في أسعار البصل لهذه الأسباب

تنسيق الجامعات 2023، التعليم العالي تعلن شروطا جديدة للقبول بالكليات والمعاهد

Advertisements

منوعات

المزيد

الحكم على بارون المخدرات الكولومبي أوتونييل بالسجن 45 عاما

ارتفاع صادرات النفط الروسي إلى الهند، 37 مليون طن خلال 5 أشهر

ملاكم أمريكي يغير اسمه إلى "فلاديمير" إعجابا بالرئيس الروسي (فيديو)

ارتفاع الحرارة، خطر على القطب الجنوبي والقطب الشمالي

المزيد

خدمات

المزيد

اتحاد الصناعات يوضح أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 9-8-2023

سعر السكر اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

7 علامات تدل على الإصابة بـ ألزهايمر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المرأة الصلعاء فى المنام وعلاقته بالفشل

ما حكم منع الزوج زوجته من زيارة أهلها؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية