تنسيق الكليات، موعد إعلان تنسيق المرحلة الثانية 2023 والمؤشرات الأولية

تنسيق الكليات 2023، أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي أنه من المتوقع أن يكون تنسيق المرحلة الثانية 2023 منخفضا عن العام الماضي، لكن لم تُصدر وزارة التعليم العالي بيانا رسميا فيما يخص الحد الأدنى للمرحلة الثانية لكن طبقًا لمؤشرات المرحلة الثانية العام الماضي فمن المرجح أن يكون الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الثانية للشعبة العلمية 60% فأكثر، بينما يكون الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الثانية للشعبة الأدبية 58.05%.

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وتوقع المصدر بالتعليم العالي والبحث العلمي، نزول كليات تقبل من 65 % علمي علوم ورياضة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات، إذ أنه في حالة حصول الطالب بشعبة علمي علوم على أقل من 65% يمكن التحاقه بـ معهد فني صحي أو معهد تمريض، كما يمكن التحاقه ببعض الكليات الأدبية منها كليات تربية ونوعية وتربية رياضية، لكن تتطلب هذه الكليات اجتياز اختبار القدرات لها.

تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2023

وأكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى بالجامعات أن يكون تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2023 عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى بمدة 48 ساعة، إذ سينتهي التسجيل في تنسيق الجامعات المرحلة الأولى يوم الخميس المقبل وبعدها ب 48 ساعة يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى ثم في خلال 48 ساعة أخرى يبدأ التسجيل في المرحلة الثانية من التنسيق من خلال الموقع الإلكتروني منتصف الأسبوع المقبل.

موعد المرحلة الثانية للتنسيق 2023

وسيكون موعد تقليل الاغتراب عقب موعد المرحلة الثانية للتنسيق بداية الأسبوع بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى يوم الخميس الموافق 10 أغسطس الجاري، حيث يمكن للطلاب التقديم بواسطة موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــا.

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موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، بداية من السبت المقبل الموافق 5 أغسطس، على أن تستمر إلى الأربعاء الموافق 9 أغسطس، عبر الموقع الإلكتروني لتسجيل الرغبات.

وطبقا لما أعلنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، تستمر المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 في الفترة من 5 أغسطس، وتستمر لمدة 4 أيام، لتنتهي 9 أغسطس.

وكما جرت العادة خلال السنوات الماضية فقد تم مد المرحلة الأولى حتى الخميس 10 أغسطس ويتم إعلان النتائج يوم السبت الموافق 12 أو الأحد الموافق 13 من نفس الشهر على الأرجح.

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