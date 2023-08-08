تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023

تنسيق الدبلومات الفنية، يخضع طلاب الدبلومات بأنواعها المختلفة (تجاري، زراعي، صناعي، تمريض، سياحة وفنادق،….) بنظاميها التعليمي الـ 3-5 سنوات إلى معادلات تمكنهم من الالتحاق بالكليات المتاحة لهم وفقا لعدد المقاعد التي أتاحها المجلس الأعلى للجامعات لهم في حالة اجتيازها خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024.

كليات ومعاهد تقبل طلاب الدلومات الفنية

ويتضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي العديد من الخيارات أمام الطلاب، منها الالتحاق بكليات الآثار في عدة جامعات منها القاهرة والفيوم وأسوان وسوهاج وقنا والأقصر ودمياط والزقازيق ومطروح، في تخصصات ترميم آثار وترميم دقيق وترميم معماري، وكذلك كلية التربية جامعة حلوان في جميع التخصصات، فضلا عن كلية الاقتصاد المنزلي جامعات حلوان والمنوفية والعريش وكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي في جامعات حلوان والسويس وسوهاج وبني سويف من جميع التخصصات، بالإضافة إلى برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعتي حلوان والإسكندرية.

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ويبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الفنية، والذي يتوقع بشكل كبير أن تكون قريبة من العام الماضي، باعتبار أن هناك تقاربا كبيرًا في نسبة النجاح للسنة الماضية والحالية، لذا يعرض موقع فيتو درجات الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الفنية في العام الماضي، وذلك في إطار تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تجارة المنصورة 292.0 درجة.

تجارة دمياط 292.0 درجة.

تجارة جامعة الزقازيق 288.0 درجة.

تجارة جامعة جنوب الوادي 287.0 درجة.

جامعة عين شمس 285.0 درجة.

جامعة حلوان 284.0 درجة.

جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 283.0 درجة.

جامعة بورسعيد 279.0 درجة.

جامعة القاهرة 291.0 درجة.

جامعة الإسكندرية 289.0 درجة.

جامعة بنها 277.0 درجة.

جامعة كفر الشيخ 275.0 درجة.

جامعة أسوان 271.0 درجة.

جامعة دمنهور 271.0 درجة.

تنسيق الكليات من معهد فني صناعي 2023

جامعة طنطا 271.0 درجة.

جامعة المنوفية بشبين الكوم 270.0 درجة.

جامعة السويس 270.0 درجة.

جامعة العريش 269.0 درجة.

جامعة بني سويف 268.0 درجة.

جامعة انتساب موجه بنها 268.0 درجة.

جامعة مدينة السادات 266.0 درجة.

جامعة أسيوط 266.0 درجة.

جامعة سوهاج 265.0 درجة.

كلية تجارة انتساب

جامعة القاهرة 279.0 درجة.

جامعة الإسكندرية 276.0 درجة.

جامعة المنصورة 274.0 درجة.

جامعة عين شمس 274.0 درجة.

جامعة حلوان 273.0 درجة.

جامعة الزقازيق 271.0 درجة.

جامعة دمياط 271.0 درجة.

تنسيق المعاهد من الفني الصناعي

معهد فني صحي إمبابة بحد أدنى 96.57%

معهد عالي هندسه 6 أكتوبر بحد أدنى 96.57%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بحد أدنى 96.57%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر بحد أدنى 96.57%

تربية حلوان بحد أدنى 96.50%

معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بحد أدنى 96.40%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 96.28%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة تنسيق بحد أدنى 96.50%.

تنسيق الكليات من معهد فني صناعي 2023

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط 96.07%

معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية 96.07%

المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بحد أدنى 96.49%

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 96.28%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 96.17%

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا 96.14%

المعهد العالي للهندسة الإلكترونية بلبيس 96.14%.

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موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023



ومن المقرر بدء التسجيل فى تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023 بداية من شهر سبتمبر المقبل، وذلك عقب انتهاء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة بالكليات والجامعات بكافة المراحل الثلاث.

وكان تنسيق الدبلومات الفنية بدأ العام الماضي يوم 15 سبتمبر 2022، بعد 3 أيام من إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2022 والتى أعلنت يوم 12 سبتمبر 2022.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية (الدور الثانى) صباح اليوم الثلاثاء الموافق 8/8/ 2023، وذلك وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أدى (58118) طالبا وطالبة الامتحانات في (358) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (645) مادة امتحانية في الفترة من 29/7/2023 وحتى 8/8/2023 وقد تمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصورة ميسرة للطلاب الممتحنين.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية».