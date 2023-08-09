تنسيق الجامعات 2023، 102 ألف يسجلون الرغبات.. والتعليم العالي تحدد موعد امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين المحولين من روسيا والسودان

تنسيق الجامعات 2023، أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن ١٠٢ ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023/ 2024.

التعليم العالي: ١٠٢ ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

وأكد وزير التعليم العالي جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

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وأضاف السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب تنسيق الجامعات 2023، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال حسابهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق الجامعات 2023، أعلنت وزارة التعليم العالي عن تفاصيل اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) عام 2023.

وتمت الموافقة على عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) لهذا العام 2023 الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات.

التعليم العالي تعلن تفاصيل اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة

وتيسيرًا على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور، تقرر الاستمرار فى إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت هنا وذلك بالدخول إلى صفحة الشهادات المعادلة ثم بعد ذلك رابط تسجيل البيانات الأساسية والتي تشمل (اسم الطالب - اسم الشهادة - الدولة الحاصل منها على الشهادة - الرقم القومي..... الخ) ويجب أن يُراعى فيها دقة تسجيل الرقم القومي للطالب بحيث يكون مطابقًا تمامًا لشهادة الميلاد.

الشهادات المعادلة

على أن يتم فتح الموقع والتسجيل لحجز هذه الاختبارات بداية من يوم الخميس 10/8/2023 ويتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة على النحو الموضح بالجدول.

علي الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحًا في الموعد المحدد ومعه المستندات الآتية:-

1. صورة من الشهادة المعادلة الحاصل عليها الطالب.

2. مستند تحقيق شخصية (بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر).

3. عدد 4 صور شخصية.

الطلاب المصريين القادمين من روسيا والسودان

وافق أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على عقد امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين المحولين من الجامعات الروسية والسودانية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك يوم الأحد الموافق 27 من أغسطس الجاري.

27 أغسطس موعد عقد امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين المحولين من الجامعات الروسية والسودانية

وأوضح د. محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، أنه سيتم عقد امتحانات مركزية في التخصصات التالية:

- الطب البشري بكلية طب جامعة القاهرة.

- طب الفم والأسنان بكلية طب الفم والأسنان جامعة عين شمس.

- الصيدلة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة.

- الهندسة بكلية الهندسة جامعة عين شمس.

- باقي التخصصات يتم إجراء الامتحانات داخل الجامعات.

وسوف تبدأ الامتحانات في العاشرة صباحًا، وفي حال وجود أعداد كبيرة من الطلاب، يمكن إجراء الامتحانات على دورتين متتاليتين في نفس اليوم.

وأضاف د. حلمي الغر أن الطلاب الذين سيؤدون هذه الامتحانات هم:

- طلاب معهم أوراق ثبوتية (علمية وإدارية) من جامعة غير مُعتمدة.

- طلاب ليس معهم أوراق ثبوتية علمية (بيان درجات - محتوى علمي).

وأوضح أنه سيتم تحديد المستوى من خلال الآتي:

- مقاصة علمية للطلاب الذين يحملون أوراقًا ثبوتية علمية من جامعة غير معتمدة، ويكون هذا الامتحان لتأكيد المستوى.

- من خلال إقرار يوقعه الطالب وولي أمره، وذلك للطلاب الذين لا يتوفر لديهم أوراق ثبوتية علمية، ويكون هذا الامتحان لتحديد المستوى.

وفيما يتصل بكيفية تحديد الأعداد التي سوف تتقدم للامتحان، فإنه نظرًا للانتهاء من تحديد اعتماد الجامعات من قبل المجلس الأعلى للجامعات، فعلى الجامعات الخاصة والأهلية البدء في إعداد كشوف الطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط السالف ذكرها بعاليه.

وفيما يتصل بكيفية إعداد الكشوف، فإنه يتم إعدادها من خلال كشف مُجمع لكل كلية، مُلحق به كشوف مُنفصلة لكل مرحلة دراسية، ويشمل الكشف (اسم الطالب – الرقم القومي –التليفون – البريد الإلكتروني)، على أنه يتم الانتهاء من إرسال الكشوف قبل نهاية عمل الخميس الموافق 17 أغسطس الجاري، وترسل الكشوف للأمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وذلك لتسليمها للمجلس الأعلى للجامعات، والذي سوف يُسلمها للكليات القائمة على الامتحان.

وفيما يتصل بكيفية تقييم الطالب بعد أدائه الامتحان، فإن النتيجة ستكون (أتم أو لم يتم دراسة المرحلة)، فالطالب الذي ستكون نتيجته (أتم المرحلة) فإنه يُسجل في الجامعة في المرحلة التي تليها، أما الطالب الذي (لم يُتم المرحلة) فإنه يُسجل في الجامعة في نفس المرحلة.

هذا، وسيتم إجراء امتحان تحديد المستوى لمرة واحدة فقط ولن يكون له إعادة، ولهذا يجب على الطالب الاستعداد جيدًا لأداء الامتحان، لافتًا إلى أن المرجعية العلمية للامتحانات ستكون وفقًا للمناهج الدراسية المصرية في كافة التخصصات وكافة المراحل.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، كانت قد نشرت سابقا أدلة إرشادية تجيب على العديد من استفسارات وتساؤلات الطلاب في شكل (سؤال وجواب). مشيرًا إلى أنه سيتم نشر دليل إرشادي جديد مع هذا البيان (سؤال وجواب) يتضمن الإجابة عن أبرز الأسئلة حول امتحان تحديد المستوى للطلاب.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية».